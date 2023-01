Estrenos de Disney+ en enero 2023: La temporada 2 de “Star Wars: The Bad Batch”, una serie sobre Super Junior y más | Fuente: Composición

Nuevos ingresos llegan a Disney+: desde películas hasta nuevas series. Uno de los estrenos más esperados llega el próximo 4 de enero con la llegada de la segunda temporada de la serie de Star Wars "The Bad Batch".

A continuación, los estrenos en Disney+ en enero 2023:

"Star Wars: The Bad Batch" T2

(4 de enero/ Nuevos episodios todos los miércoles)

Pasaron meses desde lo ocurrido en Kamino y el Bad Batch continúa navegando en su viaje por el Imperio luego de la caída de la República. Se toparán con amigos y con enemigos, tanto nuevos como conocidos al aceptar una variedad de emocionantes misiones como mercenarios que los llevarán a lugares nuevos, inesperados y peligrosos.

"SI ESTAS PAREDES CANTARAN..."

(6 de enero)

Por más de 90 años, Abbey Road fue el centro de la industria musical. En esta película personal de recuerdos y descubrimientos, Mary McCartney nos guía por nueve décadas para ver y experimentar la magia creativa que hace de Abbey Road el estudio más famoso y perdurable del mundo. De la música clásica al pop, de las bandas sonoras al hiphop, SI ESTAS PAREDES CANTARAN... explora la amplitud, la diversidad y el ingenio de Abbey Road. Las entrevistas muestran que grandes artistas, productores, compositores y apasionados ingenieros y empleados de Abbey Road, convivían y hallaban su lenguaje musical, y la intensidad del material de archivo y de las sesiones de grabación dan acceso exclusivo a los reconocidos estudios.

"IDINA MENZEL EMBRUJA EL MADISON SQUARE GARDEN"

(20 de enero)

Entre los muchos triunfos de Idina Menzel, ganadora de un premio Tony, cabe destacar icónicos roles de Broadway en producciones como Rent y Wicked, además de la interpretación de la legendaria voz de Elsa en FROZEN: UNA AVENTURA CONGELADA, de Disney. Sin embargo, a Menzel le faltaba lograr uno de sus sueños: ser la artista principal en un concierto en el emblemático Madison Square Garden, en su ciudad natal, Nueva York. Anne McCabe, realizadora de IDINA MENZEL EMBRUJA EL MADISON SQUARE GARDEN, plasma la gira por Estados Unidos de 16 conciertos de Menzel, mientras la artista trata de compatibilizar su trabajo con la responsabilidad de ser madre, mientras lleva a cabo un viaje desafiante y se prepara para hacer realidad su sueño.

"EL REPATRIADO"

(4 de enero)

Leonel (Ricardo Abarca) crece en Estados Unidos, creyendo que Roberto (Alberto Lomnitz) es su padre biológico y, aunque no está seguro de sus orígenes y no habla español, constantemente tiene pesadillas que involucran la frontera con México y una mujer a la que no puede recordar. Sin embargo, no se hace preguntas: su vida es buena, tiene una excelente relación con sus padres, una novia, amistades y un futuro más que prometedor como boxeador. Lo que desconoce es que esto está a punto de cambiar radicalmente por una traición. El día de una pelea muy importante, Leonel es arrestado y deportado a Matamoros como inmigrante ilegal, sin la oportunidad de comprobar que es un ciudadano americano. El destino lo lleva a un barrio pintoresco de la Ciudad de México, donde tendrá que confrontar sus ideas, sobrevivir, redescubrir sus raíces, develar misterios, romper prejuicios, aprender el idioma, adaptarse a un nuevo estilo de vida, hacer nuevas amistades y darse la oportunidad del verdadero amor, sin dejar de lado su sueño boxístico y la urgencia de regresar al que, hasta ese momento, considera su país.

"Gina Yei #ConTodoElCorazónYMás"

(11 de enero)

En Gina Yei #ConTodoElCorazónYMás, gracias a su gran talento para las letras, Gina “Yei” (Didi Romero) -apodada así porque utiliza esa expresión siempre que está feliz- ha ganado una beca para estudiar en el reconocido Instituto Musical del Caribe (IMC), ubicado en la isla de Puerto Rico y considerado la cuna del reggaetón y el mejor lugar en el mundo para estudiar música latina. Alegre, enérgica y muy creativa, Gina sueña con componer canciones para grandes artistas, especialmente “Jayden, el grande”, la sensación juvenil de la música urbana e hijo del dueño del instituto.

Sin embargo, al llegar al IMC pronto descubrirá que todo es más complejo de lo que creía, y encontrará grandes rivalidades entre quienes conciben el género en su forma más tradicional y quienes se atreven a fusionarlo con ritmos nuevos y experimentales. Allí también conocerá a Manu, un joven muy especial con quien compartirá la pasión por la música y vivirá su primer gran romance. En el camino, Gina deberá sortear obstáculos como la envidia, la competencia y la presión de la fama, al tiempo que aprenderá a confiar en su vocación y a mantenerse fiel a sus convicciones. Gina encontrará en su pasión por la música la forma más auténtica de alcanzar el sueño que la guía desde siempre.









"Mila en el Multiverso"

(25 de enero)





La trama cuenta la historia de Mila (Laura Luz) quien, en el día de su cumpleaños número 16, recibe como regalo un dispositivo que puede llevarla a visitar universos paralelos en busca de su madre, Elis (Malu Mader). Mila pronto se da cuenta de que la desaparición de su madre es solo el principio de su historia, ya que Elis descubre la existencia de múltiples universos y comienza a ser perseguida por un misterioso grupo llamado “Los Operadores”. Mila tendrá que adaptarse rápidamente a los desafíos con la ayuda de sus nuevos viejos amigos Juliana (Yuki Sugimoto), Vinícius (João Victor) y Pierre (Dani Flomin).

"Super Junior: The Last Man Standing"

(18 de enero)

El 6 de noviembre de 2005, un grupo de chicos hizo su debut en la escena musical. Después de dejar su marca en Asia, Super Junior se convirtió en un grupo de música conocido a nivel mundial. Super Junior: The Last Man Standing muestra el detrás de escena de la banda y sus integrantes, y ofrece a la audiencia una nueva perspectiva de la industria del k-pop.





"Avatar: The Deep Dive - A Special Edition of 20/20"

(13 de enero)

Un vistazo a una de las secuelas más esperadas de la historia del cine con el director ganador del Oscar® James Cameron y el reparto.

"Elton John Live: El show despedida"

(27 de enero)

Elton John Live: El show despedida conmemoró una noche que marcó un antes y un después en la historia de la música. Transmitido el 20 de noviembre en tiempo real por Disney+ desde el Dodger Stadium, el concierto dio a más de cincuenta mil fans en persona y a incontables admiradores de todo el mundo la oportunidad única de experimentar los éxitos de los últimos 50 años. El especial incluye también artistas invitados como Dua Lipa, Kiki Dee y Brandee Carlile que rendieron homenaje a la legendaria superestrella en el escenario.

"Miraculous: Las aventuras de Ladybug" T5

(18 de enero/ Episodios del 1 al 6 disponibles)

Ladybug perdió la Caja de Miraculous y los kwamis. Solo le queda su Miraculous, y a Cat Noir le queda el suyo. Shadow Moth, quien ahora se hace llamar Monarch, jamás estuvo tan cerca de la victoria. Ahora puede darles poderes de Miraculous a sus akumatizados y crear supervillanos ultrapoderosos. Pero nuestros héroes, que trabajan juntos nuevamente, demostrarán que están más unidos que nunca. Esta nueva prueba marcará profundamente su relación y sus vidas privadas. Nada volverá a ser igual.

"La Leyenda del Tesoro Perdido: Al Filo de la Historia"

(Nuevos episodios todos los miércoles)

En La Leyenda del Tesoro Perdido: Al Filo de la Historia la vida de Jess Valenzuela (Lisette Olivera) se descalabra cuando un extraño le da una pista para encontrar un tesoro de siglos de antigüedad que podría estar conectado con su fallecido padre. Jess tiene una facilidad especial para resolver acertijos y sus habilidades son puestas a prueba cuando ella y sus amigos siguen una serie de pistas ocultas en artefactos e hitos norteamericanos. Pero ¿podrá Jess ganarle a un traficante de antigüedades en la carrera para encontrar el tesoro perdido más grande de la historia y descubrir la verdad sobre el pasado de su familia?



La Leyenda del Tesoro Perdido: Al Filo de la Historia está protagonizada por Lisette Olivera, Catherine Zeta-Jones (Chicago), Jake Austin Walker (Rectify), Jordan Rodrigues (Lady Bird: Vuela a casa), Zuri Reed (Flatbush Misdemeanors), Antonio Cipriano (Jagged Little Pill) y Lyndon Smith (Parenthood).

"Willow"

(Nuevos episodios todos los miércoles)

Willow de Lucasfilm e Imagine Entertainment, es una nueva serie de acción real de aventuras y fantasía basada en el clásico largometraje de 1988. La historia comienza con un aspirante a mago de un pueblo de Nelwyn y una niña destinada a unir los reinos, que juntos ayudaron a destruir a una reina malvada y a desterrar las fuerzas de la oscuridad. Ahora, la aventura continúa en un mundo mágico en el que florecen una raza de duendes -los brownies-, hechiceros, trolls y otras criaturas místicas, mientras un improbable grupo de héroes se embarca en una peligrosa búsqueda hacia lugares más allá de su hogar, donde deberán enfrentarse a sus demonios interiores y unirse para salvar su mundo.



Ambientada en una tierra encantada de impresionante belleza, Willow cuenta con un variado reparto internacional que incluye a Warwick Davis, Ruby Cruz, Erin Kellyman, Ellie Bamber, Tony Revolori, Amar Chadha-Patel, Dempsey Bryk y Joanne Whalley.

