‘Love and Death’: De qué trata la nueva serie de Elizabeth Olsen para HBO Max | Fuente: HBO Max

¡Se viene lo nuevo! La gigante del streaming HBO Max sigue renovando su catálogo de películas y series cada mes, brindando a finales de abril el estreno de la esperada serie Love and Death. Protagonizada por Elizabeth Olsen, Jesse Plemons y Lily Rabe, la producción estadounidense ha generado gran expectativa en miles de suscriptores de la plataforma, quienes ya quieren conocer su historia. Entérate más detalles sobre el lanzamiento de la serie.

¿De qué tratará ‘Love and Death’?

La dramática trama de la nueva serie de HBO Max narra las vivencias de una mujer llamada Candy Montgomery. Ella asesinó a una de sus amigas con un hacha y logró evitar la cárcel pese a todas las incriminaciones. Según sus propias declaraciones, ella cometió el delito en defensa propia. La historia profundiza en la razón del porqué su amiga, llamada Betty Gore, quería atacar a Candy, detallando que ella había sido amante del esposo de Gore hace un par de meses.

Para sorpresa de miles de fanáticos, Love and Death se basa en un caso de la vida real, ocurrido en 1980. Este tipo de crímenes históricos siguen causando gran conmoción en la sociedad mundial, aprovechando para realizar producciones sobre estos temas.

Elenco de ‘Love and Death’

Elizabeth Olsen: Candy Montgomery

La popular actriz norteamericana de 34 años se ha convertido en uno de los íconos femeninos de Hollywood. Elizabeth ha participado en producciones famosas como “Avengers: Endgame”, WandaVision y “Avengers: La Era de Ultrón”.

Jesse Plemons: Allan Gore

Plemons vuelve a una importante producción de televisión, luego de participar en prestigiosas series como Breaking Bad, Friday Nights Lights y Fargo.

Patrick Fugit: Pat Montgomery

El actor norteamericano de 40 años regresa a la televisión con Love and Death, donde interpretará a Pat Montgomery. Patrick fue parte de The List y Gone Girl.

Lily Rabe: Betty Gore

La actriz norteamericana ostenta una carrera interesante en la televisión, donde ha aparecido en producciones como Law & Order: Criminal Intent y American Horror Story.

¿Cuándo se estrena ‘Love and Death’?

Love and Death contará con siete episodios, que serán estrenados de manera semanal. Estas son las fechas oficiales:

Capítulo 1: 27 de abril.

Capítulo 2: 27 de abril.

Capítulo 3: 27 de abril.

Capítulo 4: 4 de mayo.

Capítulo 5: 11 de mayo.

Capítulo 6: 18 de mayo.

Capítulo 7: 25 de mayo.

¿Dónde ver ‘Love and Death’?

La serie Love and Death estará disponible desde el 27 de abril en HBO Max.





