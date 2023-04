'RoboCop' narra la historia de un grupo de científicos, quienes utilizan los restos del cuerpo de un expolicía para convertirlo en el mejor luchador contra el crimen. | Fuente: Instagram (@robocoparchive)

Tras los recientes anuncios de HBO Max, que pasará a llamarse Max desde el próximo 23 de mayo en Estados Unidos, Amazon Prime Video alista nuevos estrenos para no quedarse atrás y atraer a más seguidores. Según el portal Deadline, la plataforma de streaming lanzará una serie y una película inspirada en RoboCop, la exitosa franquicia que triunfó en la década de los 90.

Como se recuerda, los derechos de la saga dirigida por Paul Verhoeven fueron comprados por Amazon. La empresa estadounidense desembolsó $8 500 millones de dólares a MGM por la franquicia.

De acuerdo con Deadline, el plan de Amazon Prime Video es lanzar primero la serie inspirada en la historia de Alex Murphy. Luego de su estreno, recién iniciaría la producción de la película. Sin embargo, ambos planes se encontrarían aún en una etapa temprana, por lo que sus lanzamientos serían varios después.

¿De qué trata RoboCop?

RoboCop narra la historia de Alex Murphy, un policía que es asesinado mientras se encontraba ejerciendo su trabajo. Un grupo de científicos de OmniCorp, una empresa líder en tecnología robótica, utiliza los restos del hombre para crear un superpolicía: mitad hombre y mitad robot.

El experimento resulta un éxito. Sin embargo, el robot aún conserva la memoria de su vida humana como policía, por lo que decide cobrar venganza y acabar con la vida de sus asesinos.

Esta película fue estrenada en 1987 y tuvo dos secuelas. Posteriormente, se estrenaron varios spin-off y una película, en el 2014, que pretendía iniciar la historia. Esta última no tuvo éxito.

Otros proyectos de Amazon Prime Video

Este no es el único proyecto que Amazon Prime Video tiene en mente estrenar. Según Deadline, el clásico Legally Blonde (Legalmente rubia) también regresaría a las pantallas a través de la plataforma de streaming.

Entre los otros títulos se encuentran: Stargate, Fame, Barbershop, The Magnificent Seven, Pink Panther y The Thomas Crown Affair.





