Euphoria | Fuente: Captura de pantalla

Los fanáticos de “Euphoria” están creando teorías acerca de la posible muerte del personaje que interpreta Zendaya, tomando como punto de partida las pistas que se dejaron a lo largo de los episodios.

Como se ha visto en lo que va de la temporada Rue ha incrementado su consumo de sustancias tóxicas que la ocasionó un paro cardiaco. En el cuarto episodio puedes ver como la protagonista confiesa a Jules que está teniendo una recaída y después se dirige a su cuarto a seguir consumiendo drogas.

Euphoria | Fuente: HBO Max

¿Cuáles son las pistas del posible final de Rue?

Uno de los acontecimientos que pueden hacer posible este desenlace es el consumo excesivo de drogas de Rue, provocando daños a su salud.

Además, se ha visto pistas sutiles en el cuarto capítulo, en donde Rue y Jules interpretan escenas icónicas de películas como "Titanic", "Brokeback" o la de la cultura popular de 'El nacimiento de Venus' de Botticelli, 'Diego y yo' de Frida Kahlo, estas famosas historias tienen en común la muerte de unos de sus personajes, lo que da que hace que la fanática piense que Rude moriría.

En ese mismo capítulo se puede oír la narración no es por parte de Rue, pero, se cree que es porque se encontraba delicada de salud por el excesivo consumo de drogas, por otra parte, en la escena final aparece en la voz en off Jules. El personaje de Zendaya manifiesta lo siguiente: “Siempre he estado contigo, desde antes de que nacieras, hasta después de que te hayas ido" y Jules le contesta "Desde antes de que las dos existiéramos", esta conversación puso en alerta a los fanáticos, ya que creen que estos serían guiños acerca de la muerte de Rue.

