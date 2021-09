El actor Alan Rickman, quien le dio vida a Severus Snape en las películas de "Harry Potter", falleció tras padecer de cáncer de páncreas en el 2016. | Fuente: Warner Bros

HBO Max sigue con las sorpresas. Al parecer, todo lo relacionado a Harry Potter no termina y esta vez, la plataforma está preparando una serie sobre Severus Snape, profesor de Hogwarts que fue interpretado por el fallecido actor Alan Rickman en las películas del joven mago.

Según el medio We Got This Covered, el servicio de streaming está preparando una historia sobre el personaje. Por el momento no se sabe qué etapa de la vida del protagonista cubrirá la producción. Severus Snape tiene una historia de origen compleja que solo se revela en el libro y película final de la saga, 'Las Reliquias de la Muerte'.

Cuando era niño era el mejor amigo de la madre de Harry, Lily, pero su relación cambia cuando ella se enamora de James Potter. Luego se unió a los Mortífagos, pero secretamente desertó y se unió a Dumbledore cuando Voldemort planeó matar a los Potter. Después de descubrir la verdad, Harry llamó a su segundo hijo Albus Severus, en su honor.

Cabe destacar que Alan Rickman, actor que interpretó al personaje, falleció en 2016. Por el momento se desconoce quién dará vida al profesor. We Got This Covered también señala que otros rumores apuntan a una serie de Hermione en la que podría participar Emma Watson. (Europa Press)

Severus Snape es un personaje ficticio en "Harry Potter" y fue interpretado por el fallecido actor Alan Rickman. | Fuente: Warner Bros

Fecha de estreno de "Animales Fantásticos 3"

“Animales Fantásticos 3” siguió adelante sin Johnny Depp, quien anunció su salida de la franquicia hace un año, luego de que Warner Bros. le pidiera su renuncia frente al resultado del juicio que interpuso contra el diario The Sun.

Luego de que la justicia británica diera la razón al tabloide, Warner Bros. pidió al actor que diera un paso atrás con el papel de Grindelwald, el villano que interpretó en la segunda entrega dela película.

Con la salida de Depp y el ingreso de Mads Mikkelsen en el personaje, “Animales Fantásticos 3” se estrenará el 15 de julio del 2022, cuando originalmente la película se aplazó para mediados de noviembre del 2021.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x13 Te recomendamos nuestras series y películas fijas para ver en Netflix, Prime Video, HBO Max o Disney+ SIN SPOILERS

¿Eres de los que se queda horas viendo qué hay en las plataformas de streaming y al final terminas viendo NADA? Si es así, no te preocupes, eres de los nuestros, así que hicimos este episodio pensando en ti. Te hacemos recomendaciones SIN SPOILERS qué ver en Netflix, Prime Video, HBO Max y Disney+ para que la próxima vez no gastes tiempo buscando y tengas las fijas. Por supuesto, ninguno de los integrantes de este podcast coincide en sus gustos... así que la variedad está asegurada.