Estrenada en 2021, la nueva versión de 'Gossip Girl' lanzará su segunda temporada en HBO Max este mes de diciembre. | Fuente: HBO Max

El último mes de 2022 asoma con novedades en HBO Max. La plataforma de 'streaming' ha guardado para diciembre el lanzamiento de nuevas temporadas de series exitosas, como "Gossip Girl", pero también prepara el estreno de la esperada 'Bullet Train' ('Tren bala) con Brad Pitt y Bad Bunny, y una película de tinte navideño para estar a tono con la próxima celebración del día 25.

Ha sido, después de todo, un año atractivo para el servicio. Con la salida de "House of the Dragon", consiguió revivir la fiebre por "Game of Thrones" que demostró una vez más que no importan los años: ese fenómeno por la fantasía sigue teniendo arrastre. Otros puntos altos de este año lo fueron "Succession", que triunfó en los premios Emmy, y el arribo de películas aclamadas como "The Batman".

Este mes no faltarán los documentales. Pero con unas fechas todavía sin definir, los suscriptores de HBO Max deberán estar atentos a sus redes sociales para tener claro cuándo saldrán los proyectos ya anunciados. En la siguiente nota, entérate de cuáles son los estrenos que el gigante del entretenimiento sacará a la luz para diciembre de 2022.

Estrenos HBO Max para diciembre 2022

Series

2 de diciembre

'Gossip Girl' (temporada 2)

'Sort Of' (temporada 2)

5 de diciembre

'La materia oscura' (temporada 3)

8 de diciembre

'Doom Patrol' (temporada 4)

22 de diciembre

'The Head' (temporada 2)

Fecha aún por definir

'Random Acts of Flyness'

Películas

1 de diciembre

'Bar Fight'

'Una Navidad en Hollywood'

2 de diciembre

'Tren bala'



'Prueba de amor'

Documentales



Fechas aún por definir



'Branson' (serie documental)

'Unveiled: Surviving La luz del mundo'

HBO Max confirma segunda temporada de 'House of the Dragon'



HBO renovó por una segunda temporada la serie 'House of the Dragon', precuela de 'Game of Thrones', que se estrenó el pasado 21 de agosto, confirmó la plataforma a través de sus redes sociales oficiales.

'House of the Dragon' logró reunir la mayor audiencia en Estados Unidos para un estreno de una serie original en la historia de HBO y, actualmente, más de 20 millones de espectadores han visto ya el primer episodio, según la compañía.

Basada en la novela Fuego y sangre, de George R.R. Martin, la serie de diez capítulos está ambientada 200 años antes de la trama de 'Game of Thrones' y cuenta la historia de la Casa Targaryen.

La serie dramática está protagonizada por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.

En un comunicado, Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO, destacó cómo el equipo ha conseguido con la primera temporada crear una serie de televisión "que ya se ha establecido como imprescindible" y expresó su entusiasmo por "continuar el relato de la saga épica de la Casa Targarycen en la segunda temporada".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.