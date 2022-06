Volodímir Zelenski hizo de presidente de Ucrania en "Servidor del pueblo", serie disponible en HBO Max.

Antes de ser presidente de Ucrania en la vida real, Volodímir Zelenski fue presidente de Ucrania en la ficción. “Servidor del pueblo” fue la serie que él mismo creó y protagonizó, y que más tarde lo ayudó a llegar a la presidencia. Desde mayo, puedes ver la primera temporada de esta comedia política en HBO Max.

La serie cuenta la historia de Vasily Petrovych, un profesor de escuela de secundaria, que se hace viral después de que sus alumnos lo grabaran criticando la corrupción y la oligarquía imperantes en Ucrania. Desde ese momento, sus alumnos lo animarán a postular a la presidencia.

“Servidor del pueblo”, de serie a partido político

A fines del 2017, uno de los colegas de Volodímir Zelenski en su productora Kvartal 95 Studio, Ivan Bakanov, renombró el Partido del Cambio Decisivo con el nombre “Servidor del pueblo”, por temor de que alguien usara el nombre de la serie con fines políticos.

La postulación de Volodímir Zelenski a la presidencia coincidió con la salida al aire de la tercera temporada de “Servidor del pueblo”, y el futuro presidente de Ucrania combinó la publicidad de ambas. En Año Nuevo de 2019 el actor y productor oficializó su candidatura y cuatro meses después pasó de ser un presidente en la ficción a uno real.

Sobre “Sirviente del pueblo”

“Sirviente del pueblo” se estrenó el noviembre de 2015 en Ucrania. Allí, como ya mencionamos, Volodímir Zelenski hace del profesor de historia Vasily Petrovych, que es lanzado a la presidencia por sus propios alumnos. Tras ser elegido, Petrovych se siente confundido y no sabe cómo encarar sus nuevas responsabilidades, pero gradualmente irá cogiendo confianza y la decisión para enfrentar la corrupción que denunció en sus días de profesor.

Aparte de Vasily, algunos personajes son Yuriy Ivanovich, el primer ministro que es denunciado por sus vínculos con la oligarquía; Olha Yuriyivna, la ex esposa de Vasily, que ocupa el cargo de Presidenta del Banco Nacional de Ucrania; entre otros personajes que conforman el entorno familiar, político y estudiantil del protagonista.

Antes del estreno de la segunda temporada, en el 2016 salió “Sirviente del pueblo 2”, película basada en la popular serie, y en la que Vasily Petrovych pide ayuda del Fondo Monetario Internacional, que le pone de condiciones poner en marcha ciertas reformas que lo enfrentarán con sus clásicos enemigos: los oligarcas.

