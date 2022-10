La guerra entre Rhaenyra y Alicent es la trama principal del capítulo 7 de ‘House of the Dragon’. | Fuente: HBO Max

‘House of the Dragon’ se ha desligado totalmente de ‘Game of Thrones’ y ese es un plus ya que les ha permitido contar mejor la historia a lo largo de esta temporada.

En sus anteriores capítulos, los creadores han ido completando el rompecabezas y el árbol genealógico de los personajes y el capítulo 7 no ha sido la excepción, pero ahora se ha adentrado mucho más en la trama que los fanáticos esperaban ver.

¿Qué pasó en el capítulo 7 de ‘House of the Dragon’?

El último domingo se estrenó el capítulo 7 de ‘House of the Dragon’ y justamente en este, se ha dado un salto de 10 años donde los Targaryen mueven sus fichas como preparándose para la guerra por el trono entre Rhaenyra y Alicent.

El futuro reinado de Rhaenyra ha sido apoyado por los Velaryon y ratificada por Viserys quien pidió que no se haga cuestionamientos debido a que sería una alta traición a la corona.

La rectitud de la reina Alicent y su sometimiento a las reglas de los Siete Reinos, no le ha traído la ventaja que ella esperaba. La tradición política sitúa a su hijo Aegon como heredero natural a la corona de Westeros. La pelea de Alicent es que Rhaenyra no sea reina, solo por ser mujer. Pero hasta ahora el rey prefiere hacer prevalecer su palabra antes que la costumbre.

HBO Max confirma la temporada 2 de 'House of the Dragon'

HBO renovó por una segunda temporada la serie 'House of the Dragon', precuela de Game of Thrones, que se estrenó el pasado 21 de agosto.

'House of the Dragon' logró reunir la mayor audiencia en Estados Unidos para un estreno de una serie original en la historia de HBO y, actualmente, más de 20 millones de espectadores han visto ya el primer episodio, según la compañía.

Basada en la novela Fuego y sangre, de George R.R. Martin, la serie de diez capítulos está ambientada 200 años antes de la trama de Game of Thrones y cuenta la historia de la Casa Targaryen.

La serie dramática está protagonizada por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.

En un comunicado, Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO, destacó cómo el equipo ha conseguido con la primera temporada crear una serie de televisión "que ya se ha establecido como imprescindible" y expresó su entusiasmo por "continuar el relato de la saga épica de la Casa Targarycen en la segunda temporada".

