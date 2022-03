La actriz Hilary Duff interpretará a Sophie en la nueva serie que estrenará sus primeros dos episodios el 9 de marzo en el servicio de streaming Star+ | Fuente: Star+

"How I Met Your Father", el spin-off de la éxitosa serie "How I Met your Mother", llega a Latinoamérica para provocar risas con sus hilarantes episodios. Aunque la nueva producción no tendrá relación alguna con la original, si tendrá la misma lógica y compartirá algunas similitudes.

La historia será protagonizada por la actriz Hilary Duff, quien interpretará a Sophie. Ella junto a su grupo de amigos intentan averiguar quiénes son, qué quieren de la vida, y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas.

EL REPARTO DE HOW I MET YOU FATHER

El elenco de la comedia, que cuenta con diez episodios, se completa con Christopher Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran y Suraj Sharma. Además, incluye las participaciones especiales de Kim Cattrall, Daniel Augustin, Ashley Reyes y Josh Peck.

Escrita por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, "How I Met Your Father" encuentra entre sus filas a Aptaker, Berjer, Carter Bays, Craig Thomas, Pam Fryman y Adam Londy, todos ellos a cargo de la producción ejecutiva. Hilary Duff también se desempeña como productora.



¿CUÁNDO Y DÓNDE SE ESTRENARÁ "HOW I MET YOU FATHER" EN LATINOAMÉRICA?



"How I Met Your Father" se estrena el próximo 9 de marzo a través de la plataforma de streaming Star+. La serie llega con sus primeros dos episodios y luego se estrenará un capítulo por semana hasta completar la temporada.

Hace poco también se confirmó que la nueva producción tendrá una segunda temporada de 20 episodios. "¡Sorpresa! ¡Verás más capítulos geniales en esta historia de amor porque #HIMYF se ha renovado para la temporada 2!", informó la productora.

