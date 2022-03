Las actrices dara vida a Sophie del presente y del futuro en la seri "How I Met Your Father" | Fuente: Instagram Hilary Duff / Instagram Kim Cattrall

"How I Met Your Father" es una producción de Isaac Aptaker y está escrita por Elizabeth Berger. La historia gira en torno al año 2021, cuando Sophie y sus amigos quieren encontrar pareja con las aplicaciones de citas, mientras que al mismo tiempo se están conociendo a ellos mismos.



El elenco de "How I Met Your Father" está conformado por Hilary Duff, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma y Chris Lowell, quienes interpretarán a los personajes principales de la historia.

¿Quién es quién en "How I Met Your Father"?

Hilary Duff es Sophie

Será la protagonista de la serie y también la narradora. La historia iniciará cuando Sophie le cuenta a su hijo como conoció a su padre. Duff se siente gratamente emocionada por el proyecto. “He sido increíblemente afortunada en mi carrera de interpretar algunos personajes maravillosos y estoy deseando asumir el papel de Sophie. Como gran admiradora de 'How I met your mother', me siento honrada e incluso un poco nerviosa de que los creadores de HIMYM Carter y Craig me confiaran la secuela de su bebé”, escribió la actriz.









Kim Cattrall es Sophie del futuro

La actriz interpreta a Sophie en su rol de madre y será ella la que cuente a su hijo como conoció a su padre.





Francia Raisa es Valentina

Comparte piso con Sophie, su mejor amiga. La joven tiene interés por el oficio de estilista. A pesar de ser impulsiva, Sophie confía mucho en ella y su personalidad aventurera, que le levanta los ánimos cuando se encuentra deprimida.





Tien Tran es Ellen

Proviene de un pueblo Agrícola, es la hermana adoptiva de Jesse. Se mudó a la ciudad de New York tras la separación con su esposa.





Tom Ainsley es Charlie

Charlie se prepara para ser uno de los mejores modelos, pero durante la Semana de la Moda de Londres se enamoró de Valentina, a quien sigue hasta New York. Pertenece a una familia de aristócratas millonarios.





Suraj Sharma es Sid

Es el compañero de departamento y mejor amigo de Jesse. También, es dueño de un bar.





