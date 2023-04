La serie cuenta una invasión ficticia sobre el planeta Tierra planeada por la raza alienígena Skrull. | Fuente: Marvel

Disney+ anunció el estreno oficial de la nueva serie Invasión Secreta, para iniciar la quinta fase del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés). Este estreno será protagonizado por el famoso actor Samuel L. Jackson. Entérate más sobre el lanzamiento de esta entrega.

¿De qué tratará Invasión Secreta?

La nueva producción de Marvel Studios traerá el retorno de uno de los personajes más aclamados del MCU: Nick Fury. El icónico personaje, interpretado por Samuel L. Jackson, volverá a las labores con una impresionante aventura. El agente deberá enfrentar a un grupo de enemigos misteriosos que se han infiltrado sigilosamente en la sociedad terrestre: Los skrulls.

“Nick Fury descubre una conspiración que busca que un grupo de Skrulls metamorfos se infiltren en la Tierra en puestos de poder de todo el mundo, reclutando a Everett K. Ross, Maria Hill y Talos para detenerla y salvar a la humanidad”, señala la sinopsis oficial de la serie, que contará con seis capítulos.

Elenco de Invasión Secreta

Samuel L. Jackson: Nick Fury

Samuel L. Jackson es uno de los actores más populares de las últimas décadas, destacando por sus recordados papeles en las producciones filmográficas de Pulp Fiction, Jackie Brown, A Time to Kill y Jungle Fever.

Ben Mendelsohn: Talos

El actor australiano de 54 años ha formado parte de prestigiosas cintas de Metal Skin, The Big Steal, Love My Way y Animal Kingdom.

Cobie Smulders: María Hill

La actriz canadiense de 41 años es muy popular en el mundo de las artes escénicas, gracias a sus participaciones en filmes como Avengers: End Game, The Lego Movie y Walking Tall.

Emilia Clarke: G’iah

La actriz británica se ha ganado el corazón de millones de personas por su participación en producciones como Me Before You, Last Christmas, Dom Hemingway y Game of Thrones.

¿Cuándo se estrena y dónde ver Invasión Secreta?

La serie Invasión Secreta estará disponible desde el próximo 21 de junio a través de la plataforma de Disney+, contando con seis episodios en su primera temporada. La serie tendrá la dirección de Thomas Bezucha y Ali Selim, y será estrenada en los siguientes horarios:

México y Nicaragua: 01:00 a.m.

Ecuador, Perú y Colombia: 02:00 a.m.

Estados Unidos: 03:00 a.m. (EST), 02:00 a.m. (C), 12:00 a.m. (P)

Bolivia y Venezuela: 03:00 a.m.

Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile: 04:00 a.m.

España: 08:00 a.m.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 24 Estreno: ANTONIA EN LA VIDA, un filme independiente peruano hecho por mujeres

¡Es turno de una película peruana! Se estrena "Antonia en la vida", filme independiente peruano hecho íntegramente por mujeres. Renato León conversó con su directora Natalia Rojas Gamarra sobre el proceso del filme, así como sus proyecciones en el Centro Cultural PUCP y en distintas regiones del país. ¡Escucha y comparte!