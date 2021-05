"Isabel" es una próxima miniserie basada en vida de la escritora chilena. | Fuente: Amazon Prime Video

La faceta personal y profesional de Isabel Allende será retratada en una serie original de la plataforma Amazon Prime. Titulada como “Isabel”, la nueva producción biográfica se centra en la lucha de la escritora latinoamericana contra los prejuicios de su época para convertirse en una de las mejores de su generación.

“Isabel”, que llegará a Amazon Prime el próximo 4 de junio, está protagonizada por la actriz chilena Daniela Ramírez. Mientras que, Néstor Cantillana, Rodolfo Pulgar, Rosario Zamora y Paola Volpato completan el talentoso reparto de los rostros que formaron parte de la vida de aclamada novelista de Chile.

La bioserie sobre Isabel Allende se podrá ver exclusivamente a través de la plataforma, cuyo servicio en habla hispana está disponible en la región de Latinoamérica y España. Mira aquí el tráiler de la próxima ficción que se inspira en el en largo recorrido de la exitosa autora de “La casa de los espíritus” y “Paula”:

Isabel Allende y “Mujeres del alma mía”

En noviembre del 2020, Isabel Allende publicó su más reciente novela “Mujeres del alma mía”. El libro consiste en una obra autobiográfica en el que repasa su relación con el feminismo y el hecho de ser mujer, de manera que se reivindica a sí misma a una edad adulta para gozar de la vida con mayor intensidad.

¿Cuál fue su consejo para las escritoras jóvenes? Con una larga experiencia en la literatura a sus 78 años, la reconocida novelista aclaró que nadie tiene que continuar su legado, porque ella misma se encarga de impulsar a las más jóvenes que están en las calles, escribiendo o haciendo otras cosas.

“Yo tengo 78 años y siento que no tengo que pasarle mi antorcha a nadie, con la mía voy prendiendo las antorchas de las jóvenes que están hoy día en la calle, escribiendo o haciendo tantas cosas extraordinarias. Les diría que no se achiquen, hay mucho que hacer. Mi mamá decía ‘todo se puede hacer con elegancia y sin bulla’. No, señores, el feminismo necesita mucho ruido”, dijo Isabel Allende a RPP Noticias en conferencia de prensa.

