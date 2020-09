"The Boy from Medellín", una cinta sobre el cantante colombiano J Balvin | Fuente: EFE

Amazon será la plataforma que estrene el documental "The Boy from Medellín", una cinta sobre el cantante colombiano J Balvin que cuenta la vida y la carrera de la estrella de la música latina.



La película, dirigida por Matthew Heineman, se estrenará en el Festival Internacional de Toronto y después formará parte del catálogo televisivo del gigante del comercio electrónico.



"Representar a mi país, mi ciudad y la cultura latina a nivel mundial es mi objetivo de toda la vida y estoy muy orgulloso de ser un hijo de Medellín. Me honra poder contar mi historia de esta manera y trabajar con Matthew en este proyecto fue una experiencia increíble", dijo J Balvin en un comunicado.



La película sigue a J Balvin durante los preparativos para el concierto más importante de su carrera, una cita en la que agotó todas las entradas en la ubicación más importante de Colombia y durante la cual el cantante reflexiona sobre su carrera, sus inicios y su papel en la música global.



J Balvin (José Álvaro Osorio Balvín, 1985) es uno de los principales exponentes del sonido latino en el mundo, cuenta con cuatro premios Latin Grammy y se mantiene desde hace años en las primeras posiciones de las listas de éxitos.



Su último álbum, "Colores", ha sumado hasta tres números uno y reunido buenas críticas musicales. "The Boy From Medellín" (El chico de Medellín) ha sido producido en Colombia y Nueva York.



"Si bien J Balvin es el ícono musical, innegablemente talentoso, que está detrás de algunas de las canciones más populares del mundo, la fuerza y la franqueza de José al hablar sobre sus luchas con la salud mental me llevó a hacer la película", indicó su director.



"Fue un honor que José nos diera un acceso extremadamente íntimo a este momento importante de su vida, y el resultado es una historia universal sobre un hombre que trata de reconocer su lugar en este mundo y que espero que resuene entre sus seguidores como en el nuevo público por igual", añadió Heineman. (EFE)