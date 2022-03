Jack Black regresará como la voz de Po en la nueva serie de Kung Fu Panda para Netflix | Fuente: Netflix

Netflix confirmó que Jack Black retomará el papel de Po en la nueva serie animada, "Kung Fu Panda: The Dragon Knight", dirigida por DreamWorks Animation, y que, además, es producida por Shaunt Nigoghossian (Bunnicula) y Peter Hastings, quienes en el 2011 desarrollaron la serie derivada de Nickelodeon "Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness".

¿DE QUÉ TRATA LA NUEVA SERIE DE KUNG FU PANDA?

La historia de la nueva serie se desarrolla cuando un par de comadrejas ponen su atención en una colección de cuatro poderosas armas. Aquí el protagonista deberá abandonar su hogar para embarcarse en un viaje de redención y justicia en el que terminará conociendo a un guerrero inglés llamado Espada Nómada.

Aunque ambos no comparten las mismas ideas, los guerreros deberán unir sus fuerzas para encontrar las armas mágicas y salvar al mundo de la destrucción. También tendrán que aprenden un par de cosas el uno del otro en este camino de aventuras.

EL ÉXITO DE KUNG FU PANDA

Kung Fu Panda se estrenó por primera vez en 2008 y fue dirigido por John Stevenson y Mark Osborne. En Estados Unidos se convirtió en la tercera película más taquillera de 2008, posteriormente tuvo dos secuelas en el cine y dos series de televisión, "Legends of Awesomeness" y "Kung Fu Panda: The Paws of Destiny".

Kung Fu Panda fue protagonizada por Jack Black, Jackie Chan, Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Ian McShane, James Hong, Lucy Liu y David Cross. Tras su estreno, la cinta recibió críticas positivas de la prensa especializada y el público. Rotten Tomatoes informó que el 87% de 188 críticos dieron a la película una crítica positiva.

Con "The Dragon Knight" será la primera vez que Black repita su papel para un spin-off de televisión; solo Liu y James Hong repitieron sus papeles cinematográficos para Legends of Awesomeness. Chris Geere también interpreta a Klaus, junto a Della Saba como Veruca.

