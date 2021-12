"El profesor", Sergio Marquina | Fuente: Instagram | La casa de papel

El actor Álvaro Morte, le dijo adiós a El profesor, uno de los personajes más relevantes de su carrera que interpretó durante las cinco intensas temporadas de 'La casa de papel', la aclamada serie de Netflix que hoy llega a su fin. Envuelto por el recuerdo y la nostalgia, el artista español utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores un emotivo mensaje de despedida.

"Mis superhéroes favoritos siempre fueron Batman y Superman... Hasta que te conocí a ti. Gracias por todo, gracias, por tanto. Hasta siempre, Sergio. Hasta siempre, profesor", publicó Morte junto a una foto donde interpreta al escurridizo, Sergio Marquina.

Por otro lado, a través de las redes sociales, el gigante del streaming reaccionó ante la publicación de Morte y decidió dejarle en los comentarios una dedicatoria que quedará grabada en los corazón del actor: "El Profesor que todos querríamos tener siempre".





CONTINÚAN LAS DESPEDIDAS

Otro de los actores que se ha despedido de la serie fue Pedro Alonso. El intérprete español que dio vida a Berlín en la saga creada por Alex Pina, también se dirigió a sus seguidores por el éxito que alcanzó la producción.

"Gracias a cada uno de los que se han alineado con nosotros y nos han dado fuerzas para celebrar a cada paso este increíble viaje. Mi amor con cada uno de vosotros", expresó en su cuenta de Instagram.

CINCO INTENSAS TEMPORADAS

La última entrega de La casa de papel consta de cinco episodios que resolverán los destinos de los atracadores del traje rojo, guiados por el Profesor. Ellos deberán estar por encima de su reciente pérdida y poner todo de sí mismos para escapar del banco al que han asaltado antes de que el ejército los atrape.



