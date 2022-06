Lionel Messi estará en la segunda temporada de "Los protectores", que se estrena en 2023 | Fuente: Disney

Finalizó la producción de la segunda temporada de la serie original “Los protectores” con el debut del astro del fútbol Lionel Messi como invitado especial en París.

Protagonizada por Adrián Suar (Renzo “Mago” Magoya), Andrés Parra (Reynaldo “Colombia” Morán) y Gustavo Bermúdez (Carlos “Conde” Mendizábal), la nueva temporada de la serie exclusiva de Star Plus escrita por Marcos Carnevale con la dirección de Jorge Nisco, llega con una trama llena de acción y suspenso, figuras invitadas y un gran elenco.

La segunda temporada de "Los protectores" se estrena en el 2023

Filmada en distintas locaciones de Buenos Aires y París, la segunda temporada de "Los protectores" llegará en exclusiva a Star Plus en 2023 y continúa la historia del trío de representantes de jugadores de fútbol que ahora debe enfrentar una amenaza inesperada a su negocio.

La exitosa primera temporada de “Los protectores” está disponible en exclusiva en Star Plus.

