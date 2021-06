En "Loki", las estrellas Tom Hiddleston y Wunmi Mosaku dan vida al Dios del engaño y Hunter B-15, respectivamente. | Fuente: Marvel Studios

El pasado 9 de enero, “Loki” estrenó su primer episodio en la plataforma Disney+. A propósito de ello, RPP Noticias pudo conversar con Wunmi Mosaku, actriz que da vida a Hunter B-15, la agente que capturó al villano de Marvel y se opone completamente a la posibilidad de que pueda ayudarlos a destruir a la otra variante, quien es él mismo.

Wunmi Mosaku, de 34 años, es una estrella británica de origen nigeriano que ha participado en famosas series como “In The Flesh”, “Black Mirror”, “The End of the F***ing World” y “Lovecraft Country”, por su trabajo en esta última se perfila como una de las posibles nominadas a los premios Emmy 2021.

“Siempre me gustó Loki”, asegura en un encuentro virtual con la prensa. “Lo que siempre me gustó del UCM es que los villanos tienen un lado e ideas con las que puedes empatizar. Eso es lo que los hace tan especiales. Fui a la escuela de teatro con Tom [Hiddleston], así que tengo una debilidad por él y todo lo que hace”.

De hecho, Wunmi Mosaku no solo conoció a Tom Hiddleston en su etapa estudiantil, sino también a su otra coestrella Gugu Mbatha-Raw (“Black Mirror”, “The Morning Show”). ¿Cómo esto fortaleció su dinámica en pantalla para filmar diferentes momentos, entre acción y comedia, en “Loki”?

“Es divertido de ver e interpretar. Tom y yo nos llevamos muy bien. Hay mucha confianza, porque nos conocemos. Me siento segura con él y también él conmigo. Podemos actuar y empujar los límites como Hunter B-15 y Loki, porque tenemos esa confianza entre nosotros. Ellos son tan diferentes, tenemos al Dios del engaño y alguien que ama el libro de las reglas porque es su objetivo y enfoque”, comenta ante la consulta de este medio.

“Verás [más] de esa relación, pero empiezan… [risas] No son simpáticos, se necesita mucho [tiempo para ambos]. Es una relación que necesita mucho trabajo y terapia, probablemente”, agrega Wunmi Mosaku acerca de cómo los dos personajes inician con el pie equivocado, pero tendrán que aprender a tolerarse.

¿Disfrutó golpear al malvado Loki?

En el primer episodio de “Loki”, el malvado hermano adoptivo de Thor es atrapado por Hunter B-15 y su equipo para trasladarlo a la Time Variance Authority (TVA). Al intentar enfrentarse a ellos con sus poderes, termina siendo golpeado en cámara lenta, algo que Wunmi Mosaku realmente disfrutó de hacer en el rodaje de la producción.

“¡Fue muy divertido! Fue bastante técnico, tienes que regresar y hacerlo desde un lugar exacto. El aspecto técnico fue diferente, pero no me molesta, me encanta. Y sobre darle un puñete a Tom, sí [lo disfruté]”, confesó entre risas. “Disfruté hacer todas las escenas de acción, él es muy bueno en eso, yo soy un poco temerosa y sentí que gané más confianza”.

“Loki”, la nueva producción televisiva de Marvel Studios, estrenó su primer episodio el pasado 9 de enero en Disney+. Los próximos capítulos se lanzarán semanalmente en el servicio streaming tal como sus predecesoras “WandaVision” y “The Falcon and The Winter Soldier”.

