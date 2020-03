Ms. Marvel pertenece al grupo de superhéores jóvenes en Marvel. | Fuente: Marvel

Ms. Marvel fue un título que perteneció a Carol Danvers, durante muchos años en los cómics de Marvel. Después de que la superheroína se relanzara bajo el nombre de Capitana Marvel, se ideó un concepto totalmente nuevo para traer de vuelta este personaje bajo una identidad distinta. Así es como nació Kamala Khan. Próximamente, la superheroína protagonizará su propia serie en la plataforma Disney+.

Ella fue creada por los editores Sana Amanat y Stephen Wacker, la escritora G. Willow Wilson y el dibujante Adrian Alphona. La joven apareció por primera vez en el número 14 de “Capitana Marvel” (2013) y, posteriormente, tuvo su propia serie de cómics.

Kamala Khan es una adolescente paquistaní americana, que vive en Nueva Jersey, y llevaba una vida normal: jugando videojuegos, pasando tiempo en redes sociales, y desarrollando un fanatismo por los superhéroes: específicamente por Carol Danvers, quien tomó el nombre de Capitana Marvel en el 2012.

Kamala Khan en el cómic de "Capitana Marvel". | Fuente: Marvel

Una noche, la joven asiste a una fiesta por desobedecer a sus padres, pero regresa a casa al ver que sus amigos y novio se burlaban de ella. En ese momento, la ciudad es cubierta por la sustancia mutagénica conocida como niebla Terrigen en las historietas de Marvel.

Atrapada en un capullo, ella tiene una visión de sus superhéroes favoritos (Capitán América, Iron Man y Capitana Marvel) regañándola por su comportamiento ante sus padres y le preguntan qué quería hacer en su vida. Finalmente, Kamala Khan desea ser hermosa y fuerte como Carol Danvers.

Al terminar esta visión, la adolescente descubre que se había transformado en una versión más joven de Capitana Marvel. En ese sentido, inicia una aventura para aprender a controlar sus poderes que le permiten cambiar de forma y curar rápidamente sus heridas al volver a su apariencia original. Al ser admiradora de la poderosa Carol, Kamala decide tomar el nombre Ms. Marvel.

Ms. Marvel y Capitana Marvel comparten momentos juntas en los cómics. | Fuente: Marvel

Kamala Khan luce un traje parecido al de Capitana Marvel, con los colores rojo y azul, así como un símbolo de un rayo color amarillo. Tiene una larga bufanda y usa un antifaz que le cubre parte del rostro. Puede estirarse, hacer crecer sus extremidades y posee una gran fuerza para enfrentarse a sus rivales.

La superheroína es el primer personaje musulmán que protagoniza una historia gráfica de Marvel. Según su origen, Ms. Marvel es considerada una inhumana (o “inhumans” en el término inglés), que son personajes con habilidades gracias a la Terrigenesis como consecuencia de una exposición a esta extraña sustancia.

EN LA TV

Este tipo de superhéroes todavía no han sido presentados en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), por lo que la introducción de Kamala Khan como Ms. Marvel puede ser una gran oportunidad para dar a conocer un nuevo grupo de superhéores en el cine o series que se estrenarán bajo el sello de Disney+.

Tal como fue anunciado por Disney, la serie “Ms. Marvel” estaría en desarrollo para ser estrenada en los próximos años. La casa de Mickey Mouse contrató a Bisha K. Ali como el showrunner y guionista de la próxima adaptación que se unirá a otras producciones como “The Falcon and the Winter Soldier”, “WandaVision” y “Loki”.