“The Falcon and The Winter Soldier” tiene un nuevo Capitán América, se trata de John Walker y no ha resultado amigable para los fans de Marvel. Con la aparición de este nuevo personaje que lleva el escudo, se abre la posibilidad de ver a más personas llevar este título heroico tras el retiro de Steve Rogers.

Si bien vemos al actor Wyatt Russell utilizar un atuendo totalmente renovado, inicialmente había pensado que no sería así y tendría la posibilidad de –literalmente– probarse uno de los trajes de Chris Evans. En conversación con el programa “Jimmy Kimmel Live!”, el hijo de Kurt Russell hizo esta sorprendente declaración:

“Pedí utilizar el viejo traje de Chris Evans para así saber que estaría haciendo un buen trabajo tal como él lo hizo [en su primera película]”, confesó el exjugador de hockey, pero parece ser que sus peticiones no fueron aceptadas por Marvel Studios… Es un traje muy grande por llenar. “Me dieron uno nuevo”, agregó el intérprete del Capitán América para la serie televisiva de Disney+.

Wyatt Russell admite que el traje de John Walker se ve bastante bien en “The Falcon and The Winter Soldier”, pero no es tan cómodo como parece. “Soy un tipo un poco holgazán, así que es como si la primera pieza se cerrara [hacia arriba] y la segunda pieza se cerrara y cerrara [adentro] así. Estás debajo del traje, pero se ve genial”, dijo a Jimmy Kimmel.

Similitudes con su personaje de Marvel Studios

Tal como John Walker en su presentación para “The Falcon and The Winter Soldier”, la propia estrella Wyatt Russell tampoco conocía demasiado sobre cómo se organizaba el mundo de los superhéroes, en el caso del cine para él. Puede que su padre sea un actor famoso, pero no tenía idea de cómo iniciar en su primer día de rodaje.

“Entonces, cuando llegué al set, pensé: ‘¿Qué significa eso? ¿Quién es esa persona? ¿Cómo encajan?’ Y finalmente, Sebastian [Stan] dijo, ‘Amigo, deja de hacer preguntas. Te vas a confundir más. Si obtienes respuestas, va a ser peor’”, reveló.

“The Falcon and The Winter Soldier” estrena su tercer episodio el próximo 2 de abril en la plataforma Disney+.

