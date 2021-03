¿Qué escena del final de "WandaVision" fue eliminada? | Fuente: Marvel Studios

“WandaVision” ha sido un frenesí de emociones para los fanáticos de Marvel Studios semana a semana desde su lanzamiento en la plataforma Disney+. El pasado 5 de marzo, su primera temporada llegó a su fin y dejó un sinsabor frente a las constantes teorías que se entretejían en las redes sociales.

Aunque el final de temporada de “WandaVision” ofreció el primer vistazo al traje de Scarlet Witch y la confirmación de su regreso para el futuro del UCM, los espectadores quedaron decepcionados… No hubo otro cameo más después del de Evan Peters, cuya explicación tampoco fue del agrado de muchos en el último capítulo.

Sin Mefisto, Magneto o un indicio de que llegarían los mutantes a mundo de los Avengers, la ficción original de Disney+ se despidió para dar paso a la continuación para Wanda Maximoff en la película “Doctor Strange in The Multiverse of Madness”. Pero, ¿será que alguna vez contemplaron utilizar más elementos de los cómics de Marvel?

La escena eliminada de “WandaVision”

Según contó el director Matt Shakman al programa “Fatman Beyond”, el conejo de Agatha Harkness –o también conocido como el Señor Scratchy– iba a tener una revelación final de corte muy aterrador en “WandaVision”. En realidad, el peludo animal siempre fue un demonio encerrado en esta adorable apariencia.

“(Billy y Tommy) lo habían visto allí abajo cuando Agatha los tenía como rehenes. Bajan a buscar el libro y lo alcanzan y el conejo salta delante del libro”, aseguró. “Dicen, '¡Oh, es el Señor Scratchy, es el mejor!' Y se acercan para acariciarlo, pero ocurre esta transformación al estilo hombre lobo, donde el conejo se convierte en este gran demonio. Es su familiar”.

Los hijos de Wanda Maximoff intentan huir de las garras de este ser maligno para salvar sus vidas. Si bien se filmó con ambos actores infantiles, nunca terminaron de editarla en computadora para que se apruebe en el corte final del director al ser una posible distracción de la trama principal.

“Y luego se produce una escena como los 'Goonies' en la que intentan escapar del conejo. Lo filmamos, pero no terminamos todos los efectos visuales y todo eso. Fue una gran secuencia, fue súper divertida, todos estuvieron geniales en ella, pero terminamos dejándola a un lado porque fue un gran desvío en medio de todo lo demás que teníamos”, agregó.

Desde el comienzo, se entendió que la referencia detrás del Señor Scratchy iba sobre el brujo Nicholas Scratch, quien es hijo de Agatha Harkness y también un supervillano de los cómics. Su nombre es una amalgama de nombres coloquiales y eufemísticos para el diablo: "Old Nick" y "Old Scratch" o "Mr. Scratch".

“WandaVision” estrenó su final de temporada el pasado 5 de marzo en Disney+ y el catálogo streaming de Marvel Studios continuará con “The Falcon and The Winter Soldier”.

