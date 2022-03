Primera aparición de Moon Knight en el °32 de Werewolf by Night | Fuente: marvel.com

No cabe duda de que “Moon Knight” traerá consigo una historia totalmente distinta a la que Marvel Studios tenía acostumbrado en todas sus Fases del UCM. En la serie que será emitida vía streaming por Disney+ no se tomará el desarrollo de algún personaje 'multiversal' o un villano con poderes cósmicos de otra galaxia; por el contrario, se explorará la mente y los problemas de personalidad de un humano, el cual deberá luchar consigo mismo y sus propios demonios para averiguar por qué se ha convertido en este héroe misterioso de apariencia blanca llamado Moon Knight.

Por si fuese poco, este alter ego de Mark Spector traerá consigo un nuevo tipo de villanos que serán parte del lado más sobrenatural de Marvel Studios, lleno de deidades, criaturas de la noche y pesadillas. Dentro de este nuevo mundo, los fanáticos no han dudado en realizar algunas teorías y vincular al Caballero Lunar con seres monstruosos, entre ellos uno de los seres que, posiblemente, era una de sus primeras apariciones dentro de la serie: los hombres lobo.

Trailer y un monsterverse

Por más que parezca descabellado, en realidad no lo es. En el tráiler de “Moon Knight” se puede ver cómo el atormentado héroe a través de sus experiencias sobrenaturales, llenos de pesadillas y desórdenes mentales debido al vínculo con el dios egipcio de la luna, Khonshu, se enfrenta en lo que aparenta ser un baño público con un ser de aspecto licántropo, incluso los alaridos y quejidos de la criatura se asemejan mucho a los de un sabueso (por lo menos, los que han sido escuchados en el mundo del cine), aunque no se logra ver a la perfección el rostro del monstruo. Inmediatamente, esta escena no pasó desapercibido por el ojo de los fanáticos del Universo Marvel, quienes, inmediatamente, vincularon a Moon Knight con los hombres lobo.

Claro, esta teoría tomaría un origen dentro de los cómics, ya que el debut de “Moon Knight” en los cómics fue en N°32 de Werewolf by Night, una etapa donde Marvel buscaba captar la atención en historias sobrenaturales, trayendo hombres lobo a la casa de las ideas. Por ello, podría mostrase una referencia o por lo menos un adelanto de este mundo de terror en el cual participó Moon Knight en su primera aparición. Además, esto podría tener un hilo consecuente, ya que Marvel Studios está desarrollando un especial de Halloween a través de DisneyPlus, en la cual se basará en los cómics de Werewolf by Night, incluso ya se especuló que parte del elenco lo encabezará el actor latino Gael García (quizá como Jack Rusell, uno de los primeros hombres lobo en Marvel).

Vampiros, hombres lobo y Caballero Negro

Dado que “Moon Knight” será un nuevo mundo en el UCM sería el mejor momento para adentrarse o dar inicio al desarrollo de historias sobrenaturales, sobre todo teniendo en cuenta que, próximamente, el Universo Cinematográfico de Marvel traerá a Blade nuevamente a las pantallas, conocido como “el cazador de vampiros”, además del Caballero Negro, un personaje que solo hemos visto una pincelada en “Eternals”, posiblemente dando pie a un futuro grupo de héroes que se enfrenten a entidades malignas, las cuales podrían ser los “Midnight Son”, donde en muchas ocasiones se ha conformado por Doctor Strange, Hombre Lobo, Blade y Moon Knight.

Por lo pronto, no se sabe a ciencia cierta cómo desarrollará el UCM este universo de monstruos, pero muchos fanáticos esperan con ansias que se pueda explorar los primeros guiños en la próxima serie de Disney Plus, “Moon Knight”.

