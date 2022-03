Oscar Isaac interpretando a Apocalipsis | Fuente: YouTube: 20th Century Fox LA

“Moon Knight” está a puertas de estrenarse a través la plataforma de streaming Disney Plus, la serie narrará la vida de Marc Spector y su alter ego Moon Knight, interpretado por Oscar Isaac, uno de los actores más reconocidos del mundo del cine y series de los últimos tiempos, quien se une al elenco de estrellas que forman parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

Sin embargo, en "Moon Knight" no es la primera vez que Isaac da vida a un personaje que forma parte del Universo de Marvel, anteriormente el actor ha pertenecido a otra de las franquicias de superhéroes de la casa de las ideas, interpretando a uno de los villanos más importantes y temidos de los X-Men, el imponente En Sabah Nur, o simplemente Apocalipsis, en la película del año 2016 “X-Men: Apocalipsis”.

Pese al esperado ingreso del villano al recordado universo de los X-Men producido por Fox, la cinta no fue lo que se esperaba, trayendo una ola de críticas negativas, entre fanáticos y especialistas del séptimo arte, siendo un paso realmente fugaz para Oscar Isaac, quien no estuvo a gusto en la franquicia, pese a estar emocionado previamente cuando le propusieron el papel.

Oscar Isaac y el Apocalipsis

Tras meterse en la piel de Apocalipsis, el actor guatemalteco-estadounidense reveló un par de años después, en algunas entrevistas, el desapego que tuvo con el mundo de los superhéroes debido a su papel como el villano de los X-Men.

“‘X-Men: Apocalipsis’ fue insoportable. No sabía, cuando acepté, que eso era lo que iba a pasar. No sabía que iba a estar envuelto en pegamento, látex y un traje que pesaba como 20 kilos. Tuve que usar un mecanismo de enfriamiento todo el tiempo”, contó alportal GQ.

Además, Isaac cuenta que aceptó el rol casi sin pensarlo, ya que participaría en una saga con grandes actores de renombre, tal como Michael Fassbender, James McAvoy y Jennifer Lawrence. Sin embargo, lo que parecía una experiencia increíble, se volvió una tortura.

“Yo pensaba 'oh, puedo trabajar con estos grandes actores que me gustan mucho', pero no podía ni siquiera verlos porque no podía mover la cabeza. Además, tuve que sentarme en una silla que fue diseñada especialmente para mí, porque eso era lo único en lo que realmente podía sentarme, y me metían en una carpa de refrigeración entre tomas. No podía hablar con nadie, no podía moverme y sudaba dentro de la máscara y el casco”, detalló.

Por otro lado, en otra entrevista con Fandom, también reveló parte del porqué de la decisión de aceptar el rol, aparte de las mencionadas en GQ.

“Realmente me gustaba Apocalipsis, porque crecí en un hogar muy religioso (donde) todo lo que hablaban era el fin del mundo, el apocalipsis real. Entonces, para mí, que hubiera un personaje de cómic que era el villano que simbolizaba este evento, los cuatro jinetes y todo eso, simplemente me asustó, así que me atrajo mucho”.

Como las segundas oportunidades nunca faltan, en esta oportunidad, Oscar Isaac busca reivindicarse no solo con el Universo de Marvel o cono los fanáticos, sino también consigo mismo y traer a la vida un mejor papel en “Moon Knight” a diferencia de su nefasto paso por la franquicia de los X-Men.

