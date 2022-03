Portada del cómics "Midnight Sons", grupo donde también forma parte Moon Knight | Fuente: marvel.com

“Moon Knight” narrará la historia de Marc Spector y sus tormentos debido al trastorno de identidad disociativo, conocido también como trastorno de personalidad múltiple. Además, Marc se vinculará durante la serie con un dios milenario del antiguo Egipto llamado Khonshu, deidad protectora de la luna y los caminantes nocturnos, el cual convertirá a Spector en su avatar y así cumplir sus objetivos de impartir justicia, otorgándole habilidades sobrehumanas y convirtiéndolo en Moon Knight.

Este personaje sacado de los cómics de Marvel es muy poco conocido, quizá no al nivel de Spiderman, Hulk, Capitán América o Ironman. Por el contrario, su historia a través de las historietas está cargada de mucha violencia y de los problemas mentales que aqueja Spector, por lo que fue del asombro de los más acérrimos fans de las tiras cómicas, ver como Moon Knight dé el salto al UCM.





Pero algo que no puede escapar de los ojos de los fanáticos, es la participación de Moon Knight en importantes eventos de los cómics, tal como en Civil War o en la colaboración junto al Capitán América, Spider-man y Wolverine por salvar Manhattan en los tomos de “Moon Knight” allá por el 2014. Por ello, tras unirse al UCM, muchos esperaban ver al antihéroe de aspecto pulcro, unirse en alguna aventura junto a los otros héroes de la fase 4 de Marvel Studios.

Oscar Isaac y su equipo





Al respecto, Oscar Isaac, quien dará vida a Marc Spector en “Moon Knight” , le parecería muy interesante que su personaje forme parte de un equipo de la talla de los “Midnight Sons” o de los “Marvel Knights” dentro del UCM:





“Si te soy sincero, más que los Avengers, me gustaría ver a Moon Knight con Midnight Sons. Imagínate lo que sería estar con Punisher, Ghost Rider y Daredevil. Creo que ese sería un interesante grupo” precisó el actor durante una entrevista para el portal The CineGeek.





Además, para otra rueda de preguntas para ET Canada, Isaac reafirmó este interés , siempre y cuando la historia sea necesaria





“Me suelen preguntar si en un futuro veremos a Moon Knight formando parte de una agrupación como Midnight Sons o Marvel Knights, definitivamente son lugares que podemos explorar, pero solo si la historia se siente necesaria”.





Al respecto, al próximo estreno en la gran pantalla de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, donde cabe la posibilidad de unir otros aliados para combatir el desorden multiversal, pues, no sería tan descabellado ver a Doctor Strange formar a los Midnight Sons, tal como su contraparte en los cómics, el cual muchas veces ha unido para defender la tierra de huestes oscuras y luchar con entidades paranormales. Este equipo en las tiras cómicas está formado comúnmente por Ghost Rider, Hellstrom, Morbius, Hombre Lobo, Morbius y Moon Knight, así que muchos fanáticos esperan ver al Caballero Luna formar parte de este team.

Portada de "Midnight Sons: Moon Knight #3" | Fuente: marvel.com

Por otro lado, si se plantea la posibilidad del equipo de Marvel Knight, no sería nada descabellado, ya que próximamente ingresarán a formar parte del UCM personajes como Daredevil, Punisher y los Defenders, por lo que Moon Knight podría caber perfectamente dentro de las historias de estos superhéroes creados por la plataforma de Streaming Netflix.

Por ello, las puertas están abiertas para dos próximos equipos donde podría formar parte Moon Knight, por lo que tiene un futuro más que asegurado en la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

Portada de "Marvel Knight" vol.1 | Fuente: marvel.com

