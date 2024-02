'Napoleón' y 'Wonka' llegan al streaming: ¿desde cuándo y dónde podrán verse?

Con la amplia variedad de plataformas de streaming, la competencia por ofrecer las mejores series y películas se intensifica. Semana tras semana, se lanzan decenas de títulos nuevos en los catálogos, por lo que dos de las producciones más destacadas llegarán en marzo a la televisión.

Wonka

Basada en el personaje principal del clásico libro infantil de Roald Dahl, Charlie y la Fábrica de Chocolate y protagonizada por Timothée Chalamet, la película Wonka narra la historia de Willy Wonka, un joven que se convierte en el mayor inventor, mago y chocolatero del mundo, demostrando que las mejores cosas de la vida siempre empiezan con un sueño y que todo puede ser posible.

Además de contar con la participación de Timothée Chalamet en el papel principal, Wonka tiene en su reparto a Calah Lane (El día llegará); Keegan-Michael Key (The Prom, Schmigadoon); Paterson Joseph (Vigil, El color del poder); Matt Lucas (Las aventuras de Paddington y Little Britain); Mathew Baynton (The Wrong Mans, Ghosts); Sally Hawkins (La Forma Del Agua, Paddington y Spencer), nominada al Oscar; Rowan Atkinson (Johnny English y Mr. Bean, Love Actually); Jim Carter (Downton Abbey); y la ganadora del Oscar, Olivia Colman (La favorita y La hija oscura).

¿Cuándo se estrena Wonka en streaming?

Wonka fue escrita y dirigida por Paul King (Paddington), la película cuenta con la producción de David Heyman (Harry Potter, Gravedad, Animales Fantásticos y Paddington), Alexandra Derbyshire (Paddington y Jurassic World: Dominion) y Luke Kelly (Las brujas).

Esta aventura estará disponible para los usuarios de Max (antes HBO Max) a partir del 8 de marzo.

Napoleón

Napoleón está protagonizada por Joaquin Phoenix como el emperador y líder militar francés. La película es una mirada original y personal a los orígenes de Napoleón y su rápido y despiadado ascenso a emperador, visto a través del prisma de su relación adictiva y a menudo volátil con su esposa y su verdadero amor, Josephine, interpretada por Vanessa Kirby. La película captura las famosas batallas, la ambición implacable y la asombrosa mente estratégica de Napoleón como un extraordinario líder militar y visionario de la guerra.



¿Cuándo llega Napoleón al streaming?

Dirigida por Ridley Scott a partir de un guión de David Scarpa, Napoleón fue una de las películas más esperadas del 2023. Los fanáticos del cine fueron testigos -una vez más- del trabajo conjunto entre el protagonista y el cineasta, como lo fue en Gladiador.

Napoleón se estrena en streamig este viernes 1 de marzo solo por Apple TV+.



