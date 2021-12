Navidad: 10 películas clásicas para ver en fiestas de fin de año | Fuente: Composición

Un árbol de navidad, luces, cenas, regalos, unión familiar. Navidad es escenario de muchas películas clásicas, que son las favoritas de grandes y chicos para ver durante las fiestas de fin de año. A continuación te compartiremos una lista con las 10 películas clásicas navideñas para ver durante esta temporada en tu plataforma de streaming favorita.

1. LOVE ACTUALLY

Con un elenco de estrellas del momento, “Love actually” es unas de las cintas preferidas por los usuarios durante la Navidad. La cinta está protagonizada por Emma Thompson, Hugh Grant, Alan Rickman, Keira Knightley, Colin Firth, Liam Neeson, Martin Freeman, Chiwetel Ejiofor, entre otros.

La cinta está disponible en Amazon Prime Video.

2. MI POBRE ANGELITO

La cinta protagonizada por Macaulay Culkin es una clásica cinta navideña. La primera película, que tiene secuelas y hasta remakes, cuenta la historia de Kevin McCallister, quien fue olvidado en casa, mientras su familia salía de viaje de manera apresurada. Con solo su habilidad y unos cuantos trucos bajo la manga, Kevin logra defender su casa de dos ladrones torpes.

La cinta está disponible en Disney+.

3. GREMLINS

La cinta dirigida por Chris Columbus y protagonizada por Zach Galligan y Phoebe Cates. La historia cuenta cómo Rand, un inventor, compra en secreto una criatura llamada Mogwai, que tiene un aspecto adorable, pero que debe seguir varias reglas: no hay que exponerlo a luces brillantes, no hay que darle agua ni mojarlo y nunca alimentarlo después de la medianoche. Sin embargo, no todo pasa como debería, desatándose un enfrentamiento con los gremlins, unos monstruos de aspecto horrendo.

La cinta está disponible en Netflix.

4. EL REGALO PROMETIDO

La cinta protagonizada por Arnold Scwarznegger es una clásica película para ver en Navidad. La historia cuenta cómo Howard Langston, un hombre de negocios, le promete a su hijo el muñeco de Turboman por Navidad, lo que será toda una travesía para el padre. ¿Logrará llegar con el regalo prometido?

La película se puede ver en Disney+.

5. CUENTO DE NAVIDAD

La historia escrita por Charles Dickens ha tenido diversas adaptaciones en el cine: desde versiones oscuras hasta las más familiares realizadas por Disney.

Algunas de ellas se pueden ver en Disney+.

6. EL EXPRESO POLAR

La cinta de 2004 cuenta la historia de un niño que intenta oír las campanillas de Santa Claus al llegar a casa. Es una versión de “A Christmas Carol”, la historia más famosa de la Navidad.

La cinta se puede ver en Amazon Prime Video.

7. THE HOLIDAY

“El descanso” es una cinta protagonizada por Cameron Diaz, Kate Winslet, Jack Black y Jude Law. La historia narra cómo dos mujeres intercambian hogares durante Navidad, llevándolas a vivir nuevas aventuras.

La cinta se puede ver en Netflix.

8. EL EXTRAÑO MUNDO DE JACK

La cinta dirigida por Tim Burton cuenta la historia de Jack Skellington quien secuestra a Santa Claus y crea su propia versión de la Navidad.

La cinta puede verse en Disney+.

9. EL GRINCH

Dos versiones de esta clásica cinta navideña se pueden ver en el streaming. La historia cuenta cómo viven la Navidad en la Villa Quién y cómo todo está enfocado en los regalos, dejando de lado el verdadero sentido de las fiestas. El Grinch, muy a su estilo, los hace reflexionar.

La cinta está disponible en Netflix.

10. IT'S A WONDERFUL LIFE

La cinta de 1947 narra la historia de George Bailey, encargado de un pequeño banco familiar, quien pese a todas las dificultades logra seguir.

La cinta puede verse en Google Play

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x18 Only Murders in the Building o cómo un asesinato nos puede regalar personajes entrañables





Hay demasiadas cosas buenas en esta serie: el regreso de Steve Martin (!!!), Selena Gomez (!!!), un Martin Short más que a la altura y una química realmente entrañable. Además de un humor extraño (en el mejor sentido) que nos ha gustado mucho, más allá del misterio que los asesinatos ofrecen (no se dejen engañar, no es una serie oscura). Comentamos SIN SPOILERS durante un buen rato por si aún no las has visto, luego CON SPOILERS para regodearnos juntos en esta buena producción de Star+.