Netflix es una de las plataformas de streaming más grandes en el mundo, por ende, cuenta con una gran cantidad de películas en su catálogo de contenido. Rotten Tomatoes, reconocido portal web de crítica cinematográfica, realizó una lista de los mejores 25 filmes de la plataforma. Entérate qué producciones conforman este listado.

Puesto 1: ‘Caja ajena’ - Puntuación: 100%

La película de terror y suspenso es la mejor de la lista de Rotten Tomatoes. Cuenta la historia de una pareja que huye de Sudán del Sur por la guerra.

Matt Smith, Wunmi Mosaku, Sope Dirisu, Emily Taaffe, Malaika Wakoli-Abigaba, Tabitha Wady, Javier Botet son algunos de los actores del filme. La cinta tiene una duración de 1 hora y 33 minutos.

Puesto 2: ‘Lionheart’ - Puntuación: 100%

El filme de drama cuenta la historia de una mujer, quien tiene que trabajar con su hermano mayor debido a que su papá se encuentra delicado de salud.

La película tiene una duración de 1 hora y 35 minutos. El reparto está conformado por: Genevieve Nnaji, Pete Edochie, Nkem Owoh, Onyeka Onwenu, Kanayo O. Kanayo, Phyno y Sani Mu.

Puesto 3: ‘Mudbound’ - Puntuación: 97%

La cinta de drama dirigida por Dee Rees relata la historia de dos hombres, quienes regresan de la Segunda Guerra Mundial para trabajar en una zona rural. Sus traumas post guerra harán difícil la manera de afrontar sus vidas.

Carey Mulligan, Jason Mitchell, Jason Clarke, Mary J. Blige, Garrett Hedlund, Rob Morgan, Jonathan Banks, son algunos de los actores del filme. El filme dura 2 horas y 14 minutos.

Puesto 4: ‘Yo soy Dolemite’ - Puntuación: 97%

La película de drama y comedia cuenta la historia de Rudy Ray Moore, un artista que adopta la personalidad de un proxeneta. La cinta tiene una duración de 1 hora y 57 minutos.

El reparto está compuesto por: Eddie Murphy, Rudy Ray Moore. Wesley Snipes, Da'Vine Joy Randolph, Mike Epps, Chris Rock, Craig Robinson, entre otros.





Puesto 5: ‘A todos los chicos de los que me enamoré’ - Puntuación: 96%

El romance de drama estrenado en el 2018 cuenta la historia de Lara Jean Covey, quien sufre la filtración de sus cartas de amor por culpa de su hermana menor. Esto desencadena dramas de amor con diversos muchachos.

Noah Centineo, Lana Condor, Anna Cathcart, Israel Broussard, Janel Parrish, Emilija Baranac, Madeleine Arthur, son algunos de los actores del filme. La película tiene una duración de 1 hora y 39 minutos.

Las demás películas que integran el top 25 de Rotten Tomatoes son:

● Puesto 6: Roma - Puntuación: 96%

● Puesto 7: ¿Dónde está mi cuerpo? - Puntuación: 96%

● Puesto 8: El irlandés - Puntuación: 95%

● Puesto 9: El poder del perro - Puntuación: 94%

● Puesto 10: Historia de un matrimonio - Puntuación: 94%

● Puesto 11: Klaus - Puntuación: 94%

● Puesto 12: Amor y monstruos - Puntuación: 94%

● Puesto 13: CAM - Puntuación: 93%

● Puesto 14: Los Meyerowitz: la familia no se elige - Puntuación: 93%

● Puesto 15: Garra - Puntuación: 93%

● Puesto 16: See you yesterday - Puntuación: 93%

● Puesto 17: Apolo 10½: Una infancia espacial - Puntuación: 92%

● Puesto 18: Una película de policías - Puntuación: 92%

● Puesto 19: Da 5 Bloods: Hermanos de armas - Puntuación: 92%

● Puesto 20: La vida por delante - Puntuación: 92%

● Puesto 21: Glass Onion: A Knives Out Mystery - Puntuación: 92%

● Puesto: 22: High flying bird - Puntuación: 91%

