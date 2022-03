“Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U (‘SOUR’ la película)” llega a Disney Plus este 25 de marzo.

A sus breves 19 años, Olivia Rodrigo se encuentra en la cima. El año pasado rompió récords con su álbum “SOUR”, por el que está nominada a siete premios Grammy, y este 25 de marzo, a través de Disney Plus, estrena la película basada en el disco: “Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U (SOUR, la película)”.

A puertas del estreno de “Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U”, RPP Noticias participó en una rueda de prensa con la cantante, en la que habló sobre su vida personal, el éxito de “SOUR”, su aproximación a la composición, sus planes a futuro y, claro está, de la película.

“Mi vida ha cambiado drásticamente desde que lancé mi primera canción, "Drivers License". Y estoy muy agradecida de que tanta gente quiera escuchar lo que tengo que decir. Pero al final del día, soy realmente la misma persona haciendo las mismas cosas en mi vida cotidiana. Entonces, muchas cosas han cambiado externamente, pero creo que estoy haciendo las mismas cosas que siempre he estado haciendo”, comentó Olivia.

La clave para mantener los pies sobre la tierra, confiesa, son sus padres, que en ningún momento la han presionado, y que le han dado todo su apoyo desde que ingresó a la industria del entretenimiento a los doce años, como actriz. También está muy agradecida por las amistades que la rodean: “Son súper honestos conmigo y me aman por lo que soy intrínsecamente”.



“SOUR”, el disco que lo cambió todo

“SOUR" cambió la vida de Olivia Rodrigo totalmente. El disco ocupó los primeros lugares de los rankings musicales alrededor del mundo, ubicándola entre las diez artistas más populares del año. Este logro es más loable si se considera que ella participó en la escritura de todas sus canciones, algo por lo que se siente afortunada.

“Creo que cuando estás escribiendo una canción, es como una experiencia personal súper íntima, y ​​pones tu corazón y tu alma en este trabajo. Y cuando llega el momento de lanzarla, tienes que separarte de la canción, y ya no es una extensión de tu corazón en ese punto, sino algo para otras personas, Y eso es algo que tuve que aprender a lo largo del proceso de sacar "SOUR", explicó Olivia.

Las canciones de “SOUR”, en su mayoría, hablan sobre rupturas amorosas. Estas son algunas de las líneas de las que se siente más orgullosa de haber escrito: De "Enough for You", eligió “Someday I'll be everything to somebody else” (“Algún día seré todo para alguien más”), y de “Traitor”, “You didn't cheat but you're still a traitor” (“No me engañaste, pero aún así eres un traidor”). Palabras que describen a la perfección el resentimiento de un corazón roto.

Sin embargo, Olivia Rodrigo no quiere encasillarse en escribir este tipo de canciones, y ya viene trabajando en nuevas temáticas. “No creo que todas las canciones tengan que venir de ese lugar de devastación. Creo que hay tantos colores diferentes en el espectro de las emociones humanas que merecen ser capturados en la música. Así que estoy muy emocionado de hacer eso en mi próximo trabajo”.



“Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U (‘SOUR’ la película)”

La canción con la que todo comenzó fue “Drivers Licence” (“Licencia de Conducir”), y en la película la vemos conduciendo de Los Ángeles a Salt Lake, mientras recuerda momentos clave de la grabación de “SOUR” y presenta nuevos arreglos de sus canciones. En ese sentido, “Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U” es un viaje doble: hacia el pasado y hacia su madurez.

“Es bueno, eh, mirar hacia atrás, a esa era de mi vida y pensar ‘¡Oh, realmente crecí mucho!’. Ese es un sentimiento realmente gratificante. Y también es bueno tener un álbum que es como una cápsula del tiempo que me lleva a ese periodo de mi vida. Y creo que tendré eso para siempre, y es algo realmente bueno poder recordar cosas como esa”, manifiesta Olivia.

La cantante nos confesó que sus momentos favoritos del filme son cuando se le ve junto con su productor, Dan Nigro, componiendo las canciones de “SOUR”. “Dan y yo nos hacemos reír mucho en el estudio. Nos divertimos mucho haciendo música, y fue agradable ver eso. Y tenemos una amistad tan real, que fue agradable ver videos divertidos con mi amigo”.

En RPP Noticias quisimos conocer más sobre los nuevos arreglos que ha añadido en la película. Su respuesta fue que le pareció divertido reimaginar las canciones a un año de su lanzamiento. Además añadió que también buscaba entregar algo nuevo para los fans que no pueden verla en vivo.

“Tenía muchas ganas de hacer esta película para mis fans, especialmente para los que no pueden asistir a uno de mis conciertos. Entonces pensé, '¿qué mejor forma que interpretando estas canciones de una manera nueva y renovada que es casi como un concierto?'”.

Así que ya saben, este viernes 25 de marzo se estrena “Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U (‘SOUR’ la película)”, por Disney Plus. Algo importante: Olivia recomienda verla con canchita y, de ser posible, helado de fresa.



