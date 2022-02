'Pam & Tommy' se basa en la historia real detrás del primer video sexual que se hizo viral protagonizado por Pamela Anderson y Tommy Lee. | Fuente: Star Plus

Los primeros cinco episodios de la miniserie "Pam & Tommy" ya se encuentran disponibles en la plataforma de Star+. La producción está basada en la historia real detrás del primer video sexual que se hizo viral protagonizado por Pamela Anderson y Tommy Lee.

"Pam & Tommy" cuenta con ocho episodios, donde explora la encrucijada entre la privacidad, la tecnología y la fama, rastreando los orígenes de la actual era de la televisión de la vida real hasta una cinta robada, vista por millones, pero destinada a tener una audiencia de solo dos personas.

Con nuevos episodios estrenando cada semana, Star+ presentó seis motivos para no perderse la nueva serie de la que muchos comentan.

1. La serie revela la verdadera, aunque increíble, historia de cómo el video se hizo público.

"Pam & Tommy" está basada en el artículo de 2014 de la revista Rolling Stone, en el que la periodista Amanda Chicago Lewis relata la curiosa, pero verdadera historia detrás del robo del video sexual. Para el artículo, Lewis logró rastrear y entrevistar a Rand Gauthier (interpretado por Seth Rogen), el hombre que sustrajo la cinta y años más tarde compartió el insólito relato que la audiencia verá recreado en la serie de Star+.

Pam & Tommy | Fuente: Star+

2. Las transformaciones de James y Stan en Anderson y Lee son impactantes

Para dar vida a Pamela Anderson y Tommy Lee, Lily James y Sebastian Stan realizaron transformaciones físicas extraordinarias. Por un lado, el logro es mérito del gran trabajo que hicieron los equipos de peinado, maquillaje y vestuario.

Antes de comenzar cada jornada de rodaje, James experimentaba tres horas de preparación en la silla de peinado y maquillaje. Stan, por su parte, debió bajar de peso significativamente y semanalmente tuvo que prestar su cuerpo a sesiones de dibujo en tinta para recrear los característicos tatuajes de Lee.

Por otro, las impactantes transformaciones también son producto del extenso y profundo trabajo de investigación que hicieron los actores sobre sus personajes. Tanto Stan como James visualizaron decenas de entrevistas a Anderson y Lee para adoptar sus formas de moverse y de hablar.

Pam & Tommy | Fuente: Star Plus

3. El equipo detrás de la serie produjo otros contenidos sobre casos resonantes de los 90

"Pam & Tommy" está codirigida por Craig Gillespie, director de "I, Tonya", la película de 2017 sobre el escándalo de los años 90 en torno a la patinadora sobre hielo Tonya Harding en su ascenso dentro de los rankings del campeonato de patinaje estadounidense.

Con ese proyecto en su haber, Gillespie aportó experiencia explorando cómo los medios de comunicación distorsionaron la percepción pública de una figura pública femenina calumniada en la década del 90, algo de lo que Anderson también fue víctima tras la viralización de su video.

La nueva serie también cuenta con la producción ejecutiva de D.V. DeVicentis, responsable de los episodios de la serie "American Crime Story" de 2016 dedicados al resonante juicio por homicidio a O.J. Simpson en los 90. Aquel proyecto abordó temáticas similares a las de "Pam & Tommy", por lo que los aportes de DeVicentis también fueron especialmente valiosos para el equipo.

Pam & Tommy | Fuente: Star Plus

4. La serie es un auténtico viaje al corazón de los 90

A través de una recreación de época impactante, la serie embarca a las audiencias en un viaje exquisito al corazón de la década del 90. Por un lado, la moda y los peinados de aquel momento son grandes protagonistas de la serie.

Por otro, la banda sonora cuenta con canciones y bandas emblemáticas de esos años como Fatboy Slim, The Cardigans, New Radicals y 4 Non Blondes, entre otros (en el adelanto oficial de la serie se puede escuchar “Are You Gonna Go My Way” de Lenny Kravitz).

Además, la historia pone en el centro de la escena los artefactos tecnológicos de la época, desde las cintas VHS hasta los CDs y el incipiente uso de Internet.

Pam & Tommy | Fuente: Star Plus

5. La historia abre el debate sobre el límite entre lo público y lo privado

El caso del video sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee fue el puntapié de un debate que está presente hasta el día de hoy y cobra fuerza con la serie.

En la era de Internet ¿Cómo se establecen las fronteras entre lo público y lo privado? ¿Es posible establecer controles y aplicar sanciones a quienes revelan allí contenido privado de las celebridades?

Las preguntas son muchas, y la serie es un nuevo disparador para reflexionar y ofrecer respuestas.

Pam & Tommy | Fuente: Star Plus

6. Invita a repensar el caso en términos de sexismo

En una entrevista reciente para la revista Variety, el equipo detrás de “Pam & Tommy” coincidió en que la serie cumple una misión especial: recompensar a Anderson, juzgada con dureza en su momento por los medios, el sistema judicial y el público.

"Es una historia importante, creo, para poder entender cuál fue realmente el impacto de ese tornado mediático. Para ellos como pareja, pero particularmente para ella como mujer", comenta Sebastian Stan.

DeVicentis, en tanto, agrega: "En cuanto a Pamela Anderson, siempre vuelvo a pensar que ella

y Lee estaban haciendo exactamente lo mismo. Se filmaron haciendo exactamente lo mismo juntos.

Ella fue tildada de prostituta, expulsada de la industria y convertida en una persona poco seria. A él se le dio un nuevo acto y se lo convirtió en un 'dios del sexo'. Y la única diferencia entre estas dos personas, era su género".



