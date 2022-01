La nueva serie de HBO Max, "Peacemaker", tendrá escenas post-créditos en todos sus capítulos. | Fuente: HBO Max

Este jueves 13 de enero se estrena “Peacemaker”, por HBO Max. La serie de DC Comics retoma al personaje interpretado por John Cena en la última película de “Suicide Squad”, una combinación entre héroe y villano, que está dispuesto a aniquilar a quien sea en nombre de la "paz". James Gunn, su productor y director, ya adelantó que cada capítulo contará con escenas post-créditos.

Ayer por la noche, James Gunn respondió algunas preguntas de sus seguidores de Twitter; entre ellas, esta: “¿“Peacemaker” tendrá escenas post-créditos?”. El también director de “Guardianes de la Galaxia” no demoró en responder: “Cada episodio. Es mi manera de darles algo especial a ustedes por ver los créditos de nuestro trabajador equipo.”

Las escenas post-créditos son unos de sus grandes atractivos de las películas basadas en cómics, y suelen contener avances de futuras producciones. Incluirlas en las series, algo que ya viene haciendo Marvel ("Loki" o "Hawkeye"), sin duda le dará un gancho adicional a esta serie.

Además de John Cena, “Peacemaker” contará con las actuaciones de Steve Agee y Jennifer Holland, quienes interpretaron a King Shark y Emilia Harcourt en “Suicide Squad”; Danielle Brooks, conocida por su papel de Taystee en “Orange is the New Black”; Robert Patrick, el popular T-1000 de “Terminator 2”, entre otros.

"Peacemaker" tendrá ocho capítulos, que se subirán a HBO Max semanalmente. El nuevo tráiler de la serie se estrena mañana 1 de enero, pero acá les dejamos el anterior.

"Harry Potter: Regreso a Howgarts": elenco habla sobre el reencuentro en un detrás de cámara

HBO Max publicó unas imágenes del detrás de cámara de "Harry Potter: Regreso a Hogwarts", un programa especial donde los protagonistas de la saga volvieron a reunirse con motivo de los 20 años de "Harry Potter y la piedra filosofal".

A través del video, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint y otros coprotagonistas de esta producción, describieron sus experiencias acerca de este reencuentro que será emitido por la mencionada plataforma de streaming.

"Ha pasado mucho tiempo desde que vi a alguno de ellos", dijo Rupert Grint, mientras que Emma Watson resumió la experiencia en una sola frase: "Ha sido un placer poder revivirlo todo".

Daniel Radcliffe, quien encarnó al joven mago, se mostró encantado de volver a reencontrarse con sus compañeros de reparto. "Hay tanto por asimilar lo que sucedió en estos 10 años (Desde la última película de la saga)", dijo el actor.

"Harry Potter: Regreso a Howgarts" se estrena mañana 1 de enero por HBO Max.

NUESTROS PODCASTS

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós