"Peacemaker" se estrena mañana jueves 13, a las 3:00 a.m., por HBO Max. | Fuente: HBO Max

Mañana, jueves 13, de enero se estrena “Peacemaker”, la serie sobre el antihéroe de DC Cómics, que hizo su debut en la pantalla grande el año pasado con “Escuadrón suicida”. La serie ha sido escrita y dirigida por James Gunn (“Guardianes de la Galaxia”) y está protagonizada por el exluchador John Cena.

Esta nueva producción podrá verse desde las 3:01 a. m. (hora peruana). En esta primera oportunidad, HBO Max soltará los tres primeros capítulos de la serie. De allí en adelante, subirá uno cada jueves hasta el 18 de febrero, fecha en que se transmitirá el octavo y último capítulo.

Te recomendamos ver cada capítulo hasta el final, porque James Gunn ha prometido escenas postcréditos en todos. “Es mi manera de darles algo especial a ustedes por ver los créditos de nuestro trabajador equipo”, escribió el director hace unas semanas por Twitter.

En esta oportunidad, “Peacemaker” formará parte de un nuevo equipo que se encargará de ejecutar una misión súper secreta, al tiempo que resuelve alguno temas de su pasado, como es la relación con su padre. Esto lo hará matando a quien se le ponga por delante, pero siempre de una manera absurda y un humor más que negro.

Además de John Cena, “Peacemaker” contará con las actuaciones de Steve Agee y Jennifer Holland, quienes interpretaron a King Shark y Emilia Harcourt en “Escuadrón Suicida”; Danielle Brooks, conocida por su papel de Taystee en “Orange is the New Black”; Robert Patrick, el popular T-1000 de “Terminator 2”, entre otros.

James Gunn prepara un nuevo proyecto para DC cómics

Durante una entrevista con el medio Collider, su escritor y director James Gunn confirmó que seguirá trabajando con DC Cómics, pero no especificó en qué proyecto.

Cuando el día de ayer fue preguntado si estaba preparando algún nuevo proyecto de DC, la respuesta de James Gunn fue: “Ya sabes, estamos dando un paso adelante. Sigue sucediendo. Veremos qué pasa, y lo sabré muy pronto. Lo he estado viendo anoche y esta mañana”. Esta opinión se entiende mejor si se recuerda que meses atrás dijo que DC le daba una mayor libertad creativa que Marvel.

Se rumorea que este nuevo proyecto estará ligado con “Escuadrón suicida”, película que dirigió el año pasado y cuyo primer spin-off es “Peacemaker”. También se cree que lo escribirá y producirá, teniendo en cuenta que son los campos donde se siente más cómodo.

Por el momento, James Gunn también se encuentra desarrollando proyectos para el gran competidor de DC: Marvel. “Guardianes de la Galaxia Vol. 3” se estrenará en mayo del 2023, pero los fans de estos superhéroes del espacio tendrán un regalo con el especial navideño, que se estrenará a fin de año por Disney+.

