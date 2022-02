Clemson Murn revela que es un alienígena que busca la convivencia con los humanos. | Fuente: HBO Max

"Peacemaker" entra en su recta final y promete no dar respiro a sus seguidores. El sexto capítulo de la serie de HBO Max y DC Comics deja todo listo para una batalla campal que enfrentará a tres grupos: al equipo liderado por Murn, a los supremacistas del Dragón Blanco y a toda la estación de policías (toda, incluidos los presos).

ALERTA SPOILERS: La siguiente reseña contiene spoilers de "Peacemaker"

En el capítulo anterior, Adebayo estaba siendo atacada por Murn, que ha visto su identidad descubierta. En este episodio, Murn le pide que se calme y le revela algo que tanto Economos como Harcourt ya conocen: que es una mariposa, pero "buena", pues está tratando de que un bando de la raza alienígena no domine el planeta.

Resulta que las maripsas están en la Tierra debido a la destrucción de su propio planeta. En un principio, no buscaban más que vivir escondidos pacíficamente, hasta que la alojada en el cerebro de Goff (que Peacemaker guarda en su casa) se apartó del plan y propuso el domino de la especie humana, a través de infiltración en diversas esferas del poder.

A la mariposa que ha tomado poseción de Murn, no le quedó otra opción que apoderarse del "peor" ser humano que pudo encontrar para detener a Goff.

Asalto a la comisaría

En el quinto capítulo, la agente Song pasando por alto las órdenes de Locke, el jefe de policía puesto por Murn. Ahora, ella libera al Dragón Blanco y organiza una redada en la casa de Peacemaker, quien se entera demasiado tarde de que la policía lo tiene rodeado.

Peacemaker escapa junto con Eagly y Vigilante, quien lleva consigo el frasco donde está la mariposa Goff. Salen por el techo, hacia un bosque que está detrás de la casa de Peacemaker. Sin embargo, Vigilante da un mal paso y cae al suelo, rompiendo el frasco y liberando a Goff, que invade el cuerpo de la agente Song, en uno de los mejores plot twist en lo que va de la serie de la serie.

Ante el asedio, a Peacemajer y a Vigilante no les queda más que escapar por el bosque. Allí es cuando se ve la verdadera fuerza de Eagly, que ataca a cuanto policía se pone en su camino. Sin embargo, no puede evitar que terminen rodeados por varios agentes. Entonces aparece Locke, que mata sin piedad a cada uno de los policías y les deja la vía libre.

Ahora que Song ha sido invadida por Goff, dejará de lado la investigación contra Peacemaker y se enfocará en su plan de invadir la Tierra. En otra escena, que es de las más alucinantes que ha dado la serie, una centena de mariposas lideradas por Song/Goff llegan a la estación de policía y toman posesión de los cuerpos de cuanto agente y preso haya a su disposición, incluido Locke. Ahora son un ejército.

Otro que se prepara para le guerra es el recién liberado Dragón Blanco, que ha reclutado a un importante número de supremacistas blancos y se prepara para deshacerse de su hijo, Peacemaker. Este bando lleva unas capuchas blancas alusivas al Ku Klux Klan, solo que con dos cachos a los lados, en lugar de la forma de cucurucho. En su sótano, donde esconde un arsenal de armas de alta tecnología, el Dragón Blanco se pone su temible traje y que da listo para salir.

El diario escondido

Mientras todo esto sucede, Peacemaker y Vigilante se reúnen con el resto del equipo, que planea dar un nuevo golpe a las mariposas. John Economos ha logrado rastrear de dónde provienen los camiones que dejan cargamento en Glan Tai, el abastecedor de alimento para mariposas, y da con una especie de viejo almacén. Según su plan, si logran destruirlo, las mariposas no tendrán cómo alimentarse y morirán.

Para su mala suerte, cuando se preparan para enrumbar a la misión, Locke y el resto de mariposas/policías aparecen en la televisión, para incriminar a Peacemaker por la muerte de Annie Sturphausen y los policías que allanaron su casa. También muestra el diario que Adebayo escondió en el capítulo pasado por encargo de Amanda Waller y que fue encontrado durante la redada.

De acuerdo con las declaraciones de Locke, el diario demostraría que Peacemaker no es más que un loco, que cree en una conspiración alienígena, y es por esta razón que ha acabado con la vida de tanta gente. O sea, es un "conspiranoico" peligroso y debe ser capturado de inmediato.

A pesar de los hechos descritos, no faltaron las risas. En una escena vista previamente en el tráiler, y que sucede a inicios del sexto capítulo, Peacemaker asiste a una escuela, a pedido de Jamil, el conserje del hospital que aparece en el primer capítulo, quien busca que su hija deslumbre en la escuela. Allí, Peacemaker les pone apodos a todos los niños que puede y despotrica ahora contra The Flash, de quien solo dice que es un idiota. ¿Le queda algún miembro de la Liga de la Justicia por insultar?

Tampoco faltaron las escenas cargadas de sentimiento. Adebayo hace las paces con Keeya, su esposa, e incluso hablan de dejar la ciudad. Mientras que Peacemaker y Harcourt tienen un cruce de confesiones: él le dice que ya no quiere matar más, a pesar de haber dicho repetidas veces "no importa cuántos hombres, mujeres o niños tenga que matar para obtener la paz"; y ella le expresa que ya lo le parece tan "pedazo de mierda" como al inicio; además, le revela su nombre: Emilia ¡Peace out!



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.