Siguiendo los pasos de la última película de “Suicide Squad”, la nueva serie de HBO Max y DC Cómics, “Peacemaker”, parece que no se guardará nada. Así lo ha dejado claro su último avance sin cesura, donde se ve al personaje interpretado por el ex luchador John Cena diciendo palabrotas frente a niños y matando a medio mundo en nombre de la “paz”.

En el primer tráiler, estrenado meses atrás, se supo que “Peacemaker” formará parte de un nuevo equipo, que se encargará de ejecutar una misión súper secreta, al tiempo que resuelve alguno temas de su pasado. Pero no cómo lo haría. Ahora sabemos (y esto quizá no sea un sorpresa) matando a quien se le ponga por delante, pero siempre de una manera absurda y un humor más que negro.

Su director James Gunn (“Guardianes de la Galaxia” y “Escuadrón Suicida”), que ha estado a cargo del guion y de la dirección de cinco de los ocho capítulos, mencionó anteriormente que con este personaje busca parodiar la forma violenta como se busca imponer la paz en muchos lugares del mundo, y este tráiler lo deja más que claro.

También podemos decir que John Cena brilla en este avance. La estrella de la lucha libre cada vez se afianza más en su rol de actor. A su excelente manejo de la ironía, se suma el cinismo que su personaje demuestra en todo momento, al que se debe añadir una pequeña dosis de infantilismo.





“Peacemaker”: cada capítulo tendrá escenas post-créditos

Este jueves 13 de enero se estrena “Peacemaker”, por HBO Max. La serie de DC Comics retoma al personaje interpretado por John Cena en la última película de “Suicide Squad”, una combinación entre héroe y villano, que está dispuesto a aniquilar a quien sea en nombre de la "paz". James Gunn, su productor y director, ya adelantó que cada capítulo contará con escenas post-créditos.

Ayer por la noche, James Gunn respondió algunas preguntas de sus seguidores de Twitter; entre ellas, esta: “¿“Peacemaker” tendrá escenas post-créditos?”. El también director de “Guardianes de la Galaxia” no demoró en responder: “Cada episodio. Es mi manera de darles algo especial a ustedes por ver los créditos de nuestro trabajador equipo.”

Las escenas post-créditos son unos de sus grandes atractivos de las películas basadas en cómics, y suelen contener avances de futuras producciones. Incluirlas en las series, algo que ya viene haciendo Marvel ("Loki" o "Hawkeye"), sin duda le dará un gancho adicional a esta serie.

Además de John Cena, “Peacemaker” contará con las actuaciones de Steve Agee y Jennifer Holland, quienes interpretaron a King Shark y Emilia Harcourt en “Suicide Squad”; Danielle Brooks, conocida por su papel de Taystee en “Orange is the New Black”; Robert Patrick, el popular T-1000 de “Terminator 2”, entre otros.

