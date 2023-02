Joe Goldberg es un personaje ficticio y protagonista de la serie de libros 'You', escrita por Caroline Kepnes, así como de la serie de Netflix. | Fuente: Netflix

Penn Badgley, el actor detrás del papel de Joe Goldberg en la serie 'You', explicó por qué las escenas de sexo en la producción de Netflix se han reducido significativamente en su cuarta temporada.

"Esta es en realidad una decisión que tomé antes de involucrarme en la serie", dijo al podcast Podcrushe. "Creo que nunca lo he mencionado públicamente, pero una de las cosas principales es: '¿Quiero volver a ponerme en un camino dentro de mi carrera en la que sea un protagonista romántico?'", se cuestionó.

Badgley preguntó a Sera Gamble, creadora de la ficción, si podría dejar de tener escenas íntimas; y aunque era consciente de que su petición no iba a ser atendida por completo, preguntó hasta qué nivel podrían limitar las escenas de sexo para su personaje en 'You'.

"La fidelidad en una relación es realmente importante para mí, y especialmente en mi matrimonio es importante, y he llegado a un punto en el que no quería hacer esto. Luego, por supuesto, antes de rodar la serie, surge la pregunta de: "¿Tengo una carrera si no hago esto?" Quiero decir, piensa en todos los protagonistas masculinos a los que adoras. ¿Han besado a alguien? ¿Están haciendo algo más que eso? Realmente no es mi deseo", manifestó.

"Así que le dije a Sera: 'Mi deseo sería cero (escenas íntimas), para pasar de 100 a cero'. Firmé este contrato. Me inscribí en este espectáculo. Sé lo que hice. No se puede quitar este aspecto del ADN del concepto. Entonces, ¿cuánto menos puedes hacer?' fue mi pregunta para ellos", finalizó.

¿'You' tendrá temporada 5 en Netflix?

La primera parte de la cuarta temporada de 'You' se estrenó hace unos días en Netflix y se ha convertido en la serie más vista de la plataforma. En los nuevos capítulos -sin caer en spoilers- Joe Goldberg, interpretado por Penn Badgley, vivirá una pesadilla en Londres y su personaje tendrá un giro inesperado.

No obstante, a pesar de que aún falta la segunda tanda, los fanáticos se han preguntado si habrá una temporada 5. ¿Esto es posible?

Si bien la temporada 5 de 'You' no ha sido confirmada, es probable que Netflix trabaje en una continuación, ya que la autora del libro en el que se basa la serie está avanzando en su próxima obra. Caroline Kepnes confirmó a fines de 2022 que lanzará su cuarto libro y será la expansión de la trilogía.

Es por ello que la trama de Joe Goldberg continúa, pero ¿Netflix decidirá seguir con la historia? Por el momento, solo nos queda esperar a la segunda parte de la cuarta temporada que se estrenará el próximo 9 de marzo.

