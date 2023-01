'The Consultant', 'Carnival Row' y 'Somebody I Used to Know', entre los grandes estrenos para febrero de 2023 en Prime Video. | Fuente: Prime Video

Prime Video hizo pública la lista de los estrenos que, por el momento, tiene previsto incluir en su catálogo de febrero. Destaca la buena variedad de películas y series nuevas que se podrán disfrutar en la plataforma de Amazon.

Entre las series más resaltantes, figura el estreno de la segunda temporada de Carnival Row que, además, es la última que se emitirá de esta serie de drama y fantasía.

También destaca The Consultant, serie protagonizada por Christoph Waltz, ganador del Oscar por Bastardos sin Gloria. La entrega consta de ocho capítulos y figura también en el reparto Brittany O'Grady, famosa por The White Lotus, una de las mejores series de HBO Max, Nat Wolff, de Joe vs. Carole, y Aimee Carrero, de El Menú.

También resalta el estreno de Somebody I Used to Know, una comedia romántica dirigida por Dave Franco.

SERIES

The Consultant (El Consultor)

En esta historia, Christoph Waltz se pone en la piel de Regus Patoff, un consultor de negocios. Estreno el 24 de febrero.

Carnival Row

La ambiciosa serie de fantasía urbana de Amazon regresa cuatro años después para despedirse. Estreno el 17 de febrero.

Harlem

Un grupo de cuatro amigas afroamericanas residentes en el barrio neoyorquino de Harlem, persiguen sus sueños laborales y personales tras su graduación. Estreno de la segunda temporada el 3 de febrero.



La cabeza de Joaquín Murrieta

Protagonizada por Juan Manuel Bernal, Alejandro Speitzer, Yoshira Escárrega y Becky Zhu Wu, la serie mexicana llena de acción se estrenará el 17 de febrero en Prime Video.

Dr. Seuss Baking Challenge

En cada episodio, los panaderos enfrentarán el desafío de elaborar increíbles creaciones de dulces vinculadas a los amados personajes de Seuss como The Cat in the Hat y muchos otros. Estreno el 24 de febrero.

PELÍCULAS



Como novio de pueblo

Estreno el 1 de febrero

Reminiscencia

Estreno el 1 de febrero

El muñeco de nieve

Estreno el 1 de febrero

Háblame de ti

Estreno el 1 de febrero

El conjuro

Estreno el 3 de febrero

El conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo

Estreno el 3 de febrero

Joker

Estreno el 3 de febrero

Casando a mi ex

Estreno el 6 de febrero

Somebody I used to know

Estreno el 10 de febrero

Maligno

Estreno el 10 de febrero

Space Jam

Estreno el 10 de febrero

Space Jam: Una nueva era

Estreno el 10 de febrero





Aquellos que desean mi muerte

Estreno el 15 de febrero

¿Qué pasó ayer? Parte II

Estreno el 15 de febrero

¿Qué pasó ayer? Parte III

Estreno el 15 de febrero





Los infiltrados

Estreno el 15 de febrero

Sherlock Holmes: Juego de sombras

Estreno el 15 de febrero

Pokémon: Detective Pikáchu

Estreno el 24 de febrero

Dune

Estreno el 25 de febrero

