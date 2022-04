La cuarta temporda de "Stranger Things" promete ser la más terrorífica de todas | Fuente: Netflix

Al igual que con la saga de Harry Potter, a los jóvenes actores de “Stranger Things” los hemos visto crecer. Para darnos un ejemplo: Millie Bobby Brown, Eleven, tenía doce años cuando comenzó a grabar la serie y en febrero cumplió 18 años. Y así el resto de jóvenes, a quienes volveremos a ver en la cuarta temporada, cuya primera parte se estrena el 27 de mayo.

Ross Duffer, creador de la serie junto con su hermano Matt, comentó a Entertainment Weekly que esta temporada probaran nuevas cosas, acordes con la edad de los actores. “Creo que nuestro objetivo con el programa siempre es probar algo diferente cada año y asegurarnos de que evolucione, y eso es algo natural en muchos sentidos, porque los chicos están creciendo”.

La primera temporada se estrenó en el 2016. Seis años han pasado y los chicos que iniciaban la secundaria, ya la han terminado, en su mayoría. "Ni siquiera puedo llamarlos niños… Ahora son como adultos jóvenes en toda regla", explicó Ross.

Por ello, los creadores de "Stranger Things" han planeado darle un tono más oscuro que en temporadas anteriores, y esto también lo corrobora Finn Wolfhard, Mike en la serie: “Intrínsecamente se vuelve más oscura cada temporada. Se vuelve más divertida, se vuelve más aterradora, se vuelve más dramática… Creo que eso viene con todos nosotros creciendo y envejeciendo”.

Esta temporada se inspira en “Pesadilla en Elm Street”

En línea con lo dicho anteriormente, Ross Duffer comentó a Entertainment Weekly que la nueva temporada de “Stranger Things” estará basada en un clásico del cine de terror de los ochenta, década en que se inspira la serie: "Pensamos que este era un buen año para ponerlos en una película de terror al estilo 'Nightmare on Elm Street'".

Justamente, Robert Englund, quien encarnó a Freddie Krueger en tantas películas, estará presente en la cuarta temporada, en el papel de Victor Kreel. Este personaje fue trasladado a un hospital psiquiátrico tras cometer un asesinato, acto que está vinculado con la mansión embrujada donde vivía con su familia.

Quien también promete no defraudar es Eleven. La actriz Millie Bobby Brown comentó que esta ha sido la temporada más oscura de todas: “Definitivamente, esta ha sido la temporada más difícil que he filmado. Ha habido algunas de las cosas más aterradoras que he visto como humano, que seguro que ustedes verán”

Millie también prometió que durante estos episodios se responderán muchas de las grandes interrogantes que giran alrededor de su personaje, Eleven.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x02 Películas y series de Semana Santa + recomendaciones para el fin de semana largo

Atención que en este episodio cubrimos dos frentes: tienes 30 minutos de una entretenida (y reveladora) conversación sobre películas religiosas en el contexto de la Semana Santa, y 30 minutos más con nuestras mejores recomendaciones de películas y series para ver el fin de semana largo. No hay pierde.