Se había barajado que Clarke interpretaría a Spider Woman, lo que llevó a los seguidores de la franquicia a formular varias conjeturas. | Fuente: Marvel

Marvel filtró por accidente el personaje que Emilia Clarke interpretará en la miniserie Secret Invasion. Fue luego que la compañía compartiera una imagen GIF en la plataforma Tenor, donde la actriz aparece desarrollando su papel. "Esto es solo el comienzo Abigail Brand", indica el título de la animación, haciendo alusión a la frase que menciona en el primer tráiler.

Aunque algunos fans del Universo Cinematográfico de Marvel esperaban que la protagonista de 'Game of Thrones' encarne a Jessica Drew, la Spider-Woman original, con esta nueva información, las dudas quedarían aclaradas, teniendo en cuenta que Marvel había guardado con llave los detalles de la participación de la protagonista de 'Game of Thrones'.

Hace unos meses también se especuló que que Emilia Clarke podría ser G'iah, una agente encubierta que ayuda a los Skrulls a llevar a cabo sus planes, pero al ver la ferocidad de sus actos, decide cambiar de bando. Los Skrulls tienen la capacidad de cambiar de forma y reemplazar a cualquier persona, como se aprecia en el tráiler.

De acuerdo a One Take News, en los cómics el personaje de Clarke es la oficial al mando de S.W.O.R.D., una rama de S.H.I.E.L.D. que debe defender la Tierra de amenazas extraterrestres como Skrulls. Hasta el momento, Marvel no ha confirmado ni desmentido si Abigail Brand es el personaje que interpretará Emilia Clarke. La actriz, por su parte, tampoco se ha referido al tema.

¿Qué se sabe hasta el momento sobre "Secret Invasion"?

Al igual que muchas otras producciones de Marvel Studios, "Secret Invasion" se basará en una saga de los cómics que lleva el mismo nombre. En esta, los Skrull, una raza extraterrestre que tiene la habilidad de transformar su apariencia corporal, va infiltrándose en distintos estratos de las sociedad de distintos países, con el fin de dominarlas.

También se sabe que, a parte de Nick Fury, volverán otros dos personajes que han aparecido anteriormente en el Universo Cinematográfico Marvel: la agente Maria Hill, interpretada por Cobie Smulders y Talos, el amigable Skrull que salió en “Capitana Marvel” y que fue personificado por el actor Ben Mendelsohn.

La serie tendrá seis episodios que, desde setiembre del año pasado, vienen siendo dirigidos por Thomas Bezucha (“Let him go” y “Montecarlo”) and Ali Selim (“Condor” y “Gracepoint”). Ha sido creada por Kyle Bradstreet (“Mr. Robot” y “Los Borgia”). Otros actores de su reparto serán: Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Killian Scott, Christopher McDonald, and Carmen Ejogo.

