"Secret Invasion" se centrará en el personaje de Nick Fury, nuevamente interpretado por Samuel L. Jackson | Fuente: Marvel Studios

Aún se sabe muy poco sobre “Secret Invasion”, una de las próximas series de Marvel Studios, salvo que se centrará en Nick Fury, personaje interpretado por el actor Samuel L. Jackson, que deberá evitar que los Skrull, una raza alienígena, se infiltre en la humanidad, incluso entre los superhéroes.

Recientemente, se filtraron imágenes del rodaje de la serie, en Leeds, Inglaterra. En ellas, se puede ver a un barbudo y canoso Samuel L. Jackson, una apariencia que no se le ha visto a Nick Fury en las anteriores entregas de Marvel.

También se han filtrado imágenes de Emilia Clarke, conocida por su rol de Daenerys Targaryen en “Game of Thrones”. Todavía no se sabe a quién interpretará la actriz, puesto que en las imágenes se le ve llegando al set con un look muy casual.

Otras imágenes que han sido compartidas son las de uno de sus sets de rodaje de “Invasión Secreta”. En estas se puede ver una recreación de la Plaza Roja de Moscú, con un obelisco al centro y banderas con los colores de la bandera de Rusia e impresas con letras del alfabeto cirílico.

¿Qué se sabe hasta el momento sobre "Secret Invasion"?

Al igual que muchas otras producciones de Marvel Studios, “Invasión Secreta” se basará en una saga de los cómics que lleva el mismo nombre. En esta, los Skrull, una raza extraterrestre que tiene la habilidad de transformar su apariencia corporal, va infiltrándose en distintos estratos de las sociedad de distintos países, con el fin de dominarlas.

También se sabe que, a parte de Nick Fury, volverán otros dos personajes que han aparecido anteriormente en el Universo Cinematográfico Marvel: la agente Maria Hill, interpretada por Cobie Smulders y Talos, el amigable Skrull que salió en “Capitana Marvel” y que fue personificado por el actor Ben Mendelsohn.

La serie tendrá seis episodios que, desde setiembre del año pasado, vienen siendo dirigidos por Thomas Bezucha (“Let him go” y “Montecarlo”) and Ali Selim (“Condor” y “Gracepoint”). Ha sido creada por Kyle Bradstreet (“Mr. Robot” y “Los Borgia”). Otros actores de su reparto serán: Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Killian Scott, Christopher McDonald, and Carmen Ejogo.

