‘The Marvelous Mrs. Maisel’: ¿Quiénes participan y cuándo se estrena la quinta temporada de la serie? | Fuente: Amazon Prime | Fotógrafo: Amazon Prime

El momento más triste para los fanáticos de 'The Marvelous Mrs. Maisel' ha llegado: el lanzamiento de la quinta y última temporada. La comedia creada por Amy Sherman-Palladino se ha convertido en una de las series más populares de Amazon Prime y, en este 2023, se verá el final de Midge y su carrera de comediante.

¿Cómo terminó la cuarta temporada de ‘The Marvelous Mrs. Maisel’?

La cuarta temporada se enfocó en las inseguridades de Midge Maisel, quien tomó una radical decisión sobre su carrera de comediante. La protagonista rechazó todos los trabajos como telonera, pues solo quería ser titular. Y si bien -al parecer- la decisión está basada en su orgullo, todo parece indicar que todavía no ha superado la humillación que vivió con Shy Baldwin. De hecho, Midge se convierte en presentadora de un club de striptease, donde asegura que es feliz. Sin embargo, recibe el llamado de atención de Lenny Bruce.

Finalmente, Midge sale en medio de la nieve aún con sus pensamientos en desorden. Hasta que encuentra una señal divina: un cártel de 'The Gordon Ford Show'. Todo parece indicar que, en esta temporada, Mrs. Maisel será una mejor versión y más decidida en cumplir sus sueños.

¿Quiénes conforman el reparto de la quinta temporada de ‘The Marvelous Mrs. Maisel’?

Rachel Brosnahan

Brosnahan regresa con el papel de Midge Maisel, quien la hizo dos veces ganadora del Globo de Oro a Mejor actriz de comedia. La artista de 32 años ha tenido otros papeles en series como 'The Blacklist' y 'House of Cards'.

Michael Zegen

Reconocido por su papel de Damien Keefe en la serie 'Rescue Me', Zegen interpreta a Joel Maisel, el exesposo de Midge.

Marin Hinkle

Hinkle interpreta a Rose Weissman, la madre de la protagonista. La actriz tanzano-estadounidense es recordada por su papel de Judith en la popular serie 'Two and a Half Men'.

Tony Shalhoub

El actor de 69 años interpreta al padre de Midge, Abe Weissman, papel por el que recibió un premio Emmy. Además, ha tenido una exitosa carrera con papeles en películas como 'Men in Black', 'Spy Kids' y 'The Man Who Wasn't There'.

¿Cuántos episodios tendrá la quinta temporada de ‘The Marvelous Mrs. Maisel’?

La quinta y última temporada de la serie tendrá nueve episodios de 40 minutos cada uno aproximadamente.

¿Cuántos se estrena la quinta temporada de ‘The Marvelous Mrs. Maisel’?

Se podrá ver la última temporada de 'The Marvelous Mrs. Maisel' en la plataforma de Amazon Prime Video,a partir del 14 de abril del 2023.





