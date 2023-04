‘Agatha: Coven of Chaos’: De qué tratará, cuándo se estrena y quiénes integran el reparto de la nueva serie de Marvel Studios

Disney Plus será la encargada de emitir ‘Agatha: Coven of Chaos’. ¿De qué tratará esta serie de Marvel Studios?

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) sorprendió a sus fanáticos al anunciar 'Agatha: Coven of Chaos', serie que continuará con la narrativa de WandaVision, justo en el preciso momento donde Bruja Oscura, Agatha Harkness, regresa. ¿Cuándo se estrenará en Disney Plus y quiénes estarán presentes en el spin-off?

¿De qué tratará ‘Agatha Coven of Chaos’?

La carismática bruja Agatha Harkness vuelve para envolverse en el mundo de la magia oscura. El personaje apareció -por primera vez- en la serie 'WandaVision'.

De acuerdo con ComicBook, la nueva serie de Marvel Studios se centrará en los sucesos posteriores al emotivo final de 'WandaVision', donde Agatha Harkness fue derrotada por la Bruja Escarlata, quien tomó control del Darkhold.

Las futuras acciones de Agatha serían cruciales para la rumoreada aparición del demonio Mephisto, quien llegaría para buscar venganza contra Wanda Maximoff. Sin embarg, hasta el momento, no se sabe si la pareja de Vision volverá para ser parte de 'Agatha: Coven of Chaos' luego de lo ocurrido en la película 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'.

Elenco de ‘Agatha: Coven of Chaos’

Kathryn Hahn: Agatha Harkness

La actriz norteamericana Kathryn Hahn, de 49 años, tendrá el papel estelar en la serie 'Agatha: Coven of Chaos'. Anteriormente, ha participado en interesantes proyectos filmográficos como 'Step Brothers', 'The Dictator', 'Private Life', 'Hotel Transylvania 4' y 'WandaVision'.

Debra Jo Rupp: Sharon Davis

La experimentada actriz estadounidense también será uno de los pilares protagónicos de la nueva serie de Marvel Studios. Con 72 años, Debra cuenta con una excelente trayectoria artística, donde ha formado parte de cintas como 'Garfield', 'The Fields', 'This is Us' y 'WandaVision'.

¿Cuándo se estrena y dónde ver ‘Agatha: Coven of Chaos’?

La nueva serie de Marvel Studios se estrenará a fines de 2023 o a principios de 2024, a través de la plataforma Disney Plus. La historia, protagonizada por Kathryn Hahn y Debra Jo Rupp, contará de nueve episodios totales y formará parte de la fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 22 Sobre dos películas en cartelera que sorprendieron para bien y para mal

De un lado, un estreno aclamado por mucha gente; del otro, una extrañeza que sorprendió a muchos. ¿Qué tal estuvieron estos filmes? Renato León conversó con el crítico de cine Jose Carlos Cabrejo y tuvieron unas opiniones que sorprenderán a más de uno. ¡Dale play y adivina de qué películas se trata!