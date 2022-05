"Sneakerella", el nuevo musical de Disney Plus, se estrena el 13 de mayo

Antes de las doce, un joven abandona la fiesta de la hija de una leyenda del básquet; ella, con la prenda como única pista, emprende su búsqueda. ¿Les suena la historia? Seguro que sí: “Cenicienta”, solo que con un toque urbano y, claro, con un intercambio de roles: ahora hay un “Ceniciento” y una “Princesa Azul”.

Eso es “Sneakerella”, el nuevo musical de Disney que se estrena el viernes 13 de mayo por Disney+, y cuya historia gira en torno a la cultura de las zapatillas. A esa veneración por el calzado deportivo que lleva a sus adeptos a buscar los modelos más raros, e incluso customizar los suyos.



RPP Noticias participó en una rueda de prensa con su directora Elizabeth Allen Rosenbaum; con los dos protagonistas de la cinta, los jóvenes actores Lexi Underwood y Chosen Jacobs; y con el actor y ex estrella del básquetbol John Salley.

La reinvención de un clásico

En "Sneakerella", El (Chosen Jacobs) es un joven con el talento para diseñar zapatillas, el cual oculta a su padrastro y malvados hermanastros, quienes se han hecho con la zapatería que fuera de su madre. Cuando conozca a Kira (Lexi Underwood), la hija emprendedora de una leyenda del básquetbol convertido en magnate de las zapatillas, su vida no volverá a ser la misma.

Entonces, si algo caracteriza a la película, más allá de pegajosa música, ágiles coreografías y mucha moda, es el intercambio de géneros o gender swap, que añade una nueva perspectiva a una historia ya conocida, permitiendo explorar sus diferentes posibilidades.

Ahora, es la mujer quien está en la posición de poder, como lo demuestra este diálogo que se llevó a cabo en la rueda de prensa:

–Debo decir que Lexi lleva los pantalones. Ella es la Princesa Encantadora –comentó la directora Elizabeth Allen Rosenbaum, aludiendo al Príncipe Encantador, del cuento de hadas.

–Así es –afirmó Lexi Underwood.

–¡Claro que sí! –dijeron al unísono Chosen Jacobs y John Sally.

–Ella tiene el poder –reiteró Elizabeth.

Lexi, de 18 años, añadió que le interesó formar parte del proyecto, porque no había muchas historias así cuando era más chica. “Me siento afortunada de estar en esta nueva era y crear estos recuerdos centrales para los niños, en los que podemos volver a imaginar la forma de ver nuestras historias de la infancia, y que eso, con suerte, nos ayude a crecer más en los próximos años”.

Baile, canto y rap

Tanto Lexi Underwood como Chosen Jacobs son cantantes y ambos demuestran estas habilidades en “Sneakerella”. Sin embargo, como en todo musical, las coreografías no podían faltar y, para Chosen, fue una nueva experiencia.

“Tuvimos mucho trabajo en equipo y muchos días juntos solo para entrenar y realmente tratar de cultivar una actuación hermosa, no solo bailando, sino trayendo esa magia de Disney que es más grande que solo los movimientos. Estoy emocionado de que la gente vea estos números de baile realmente locos y elaborados en los que trabajamos duro”, comentó Chosen.

Lexi, a pesar de haber actuado en Broadway, no bailaba profesionalmente desde los 12 años, por lo que volver a hacerlo representó todo un reto. Gracias al intensivo trabajo de los coreógrafos, que la guiaron y motivaron, pudo estar a la altura de los exigentes movimientos. Volver a cantar tampoco fue algo sencillo.



El que también demuestra sus habilidades vocales es el ex basquetbolista John Salley, de 57 años, quien tiene una escena en la que participa en una batalla de rap. “Cuando era joven, pensé que iba a ser rapero, pero mi hermano me dijo que no había raperos de más de dos metros. Y estaba en lo cierto. Pero el 13 de mayo, van a ver a un rapero de dos metros. Me encantó esa parte en la batalla de rap”.



La cultura sneaker

La rueda de prensa de “Sneakerella” no podía terminar sin hablar de zapatillas, el gran pretexto de esta historia, y uno de los símbolos más importantes de la cultura urbana.

“Como toda la historia se centra en un zapato, fue muy apropiado convertirlo en una zapatilla moderna, porque así es como nos vestimos todos, y todo el mundo encuentra su expresión creativa a través de las zapatillas. Fue una manera perfecta de realizar una versión modernizada de la historia”, comentó Elizabeth Allen Rosenbaum, la directora.

Para Chosen Jacobs, las zapatillas no solo son una forma de expresión de los jóvenes, sino también de los adultos. En ese sentido, son un vínculo con otras generaciones, al generar un tema en común y permitir a los padres conocer los gustos de sus hijos y viceversa. Pone de ejemplo a su padre, de quien ha visto fotos con zapatillas que él usa actualmente.

Aunque todavía no hemos visto “Sneakerella”, podemos dar fe de la química entre actores y directora. También de la confianza que tienen en esta arriesgada propuesta, que busca motivar a los jóvenes a explorar su creatividad y, así, desafiar los roles muchas veces preestablecidos en la sociedad.



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x03 Las infidelidades más comentadas e impactantes de la televisión y el cine

¡Juramos que no nos estamos colgando de la coyuntura! La infidelidad ha estado presente en series y películas, así que nos metemos una conversa sobre las más recordadas, qué significaron para sus personajes en la ficción y cómo reaccionó la audiencia cuando las vio... y además, por supuesto, hablamos de las pichangas.