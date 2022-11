Star+ en noviembre 2022: “Checo”, “The Kardashians” y más estrenos en la plataforma | Fuente: Composición

Los lanzamientos de noviembre en Star+ incluyen el estreno de producciones originales latinoamericanas como “Checo” y “Robo mundial”; nuevas series exclusivas como “Reboot”, “Este tonto”, "Salva a nuestro equipo", “Bienvenidos al Chippendale” y “Maggie”; nuevos especiales exclusivos como “Gracias totales - Soda Stereo”, “Los Auténticos Decadentes: ADN Experiencia 360º” y “Babasonicos: Trinchera”; nuevas películas como "Matriarca” y “María Luisa Bemberg: Eco de mi voz”; nuevos episodios de “The Walking Dead”, “The Kardashians”, “En busca de pruebas” y “Dime más mentiras”; y el estreno de nuevas temporadas de series como “Reservation Dogs”.

"CHECO" (4 de noviembre)



“Checo” sigue al reconocido piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio Pérez en su camino al Gran Premio de México. Con un acceso único a la intimidad del “Checo”, la nueva producción presenta una cobertura semana a semana de su participación en los Grandes Premios que tuvieron lugar a lo largo de octubre en Singapur, Japón, Estados Unidos y, finalmente, México.

“Checo” invita a las audiencias de Star+ a conocer el detrás de escena del proceso de preparación del piloto para cada una de las competencias, convirtiéndose en testigos privilegiados de cómo vive los distintos desafíos desde el punto de vista personal. A través de imágenes exclusivas de su entrenamiento y de su preparación compartiendo con él cada fin de semana, los fans de la Fórmula 1 y del ídolo mexicano conocerán como nunca antes el mundo privado del “Checo”, descubriendo su círculo de confianza, el rol que juegan sus emociones, los recuerdos en cada circuito, su trabajo para prepararse mentalmente y el impacto que tiene en él la euforia del público.

"ROBO MUNDIAL" (9 noviembre)



Desarrollada por Full Frame para Star+ y realizada por Pampa Films/Gloriamundi Producciones, la comedia fue creada y dirigida por Gabriel Nicoli y está protagonizada por Joaquín Furriel (“El patrón, radiografía de un crimen”), Benjamín Amadeo, Carla Quevedo (“Monzón”) y Javier Gómez (“Luis Miguel: la serie”) como Frank Manila.



Compuesta por seis episodios de 30 minutos, “Robo mundial” sigue la historia de Lucho Buenaventura (Furriel), quien después de invertir todos sus ahorros para viajar con su hijo al Mundial, ve cómo la Selección Argentina de Fútbol queda descalificada por una sanción en la etapa de eliminatorias. Sin nada más por perder, reúne a sus compañeros de trabajo, un particular grupo a punto de quedarse sin empleo, para hacer justicia por mano propia. ¿El plan? Robar la Copa del Mundo en su gira promocional por Argentina, para intentar la reincorporación al Mundial y así salvar la ilusión de su hijo y el honor de un país.



El elenco de la nueva comedia se completa con Hugo Piccinini (“Welkom”), Diego De Paula (“Terapia alternativa”, serie original disponible en Star+), Hugo Quiril (“Lucha Fuerte”), David Szechtman (“Hortensia”), Agustina Tremari, Juan Isola (“Embarcados a Europa”) y Matías Luque Benante.

"REBOOT" (2 noviembre)



En ”Reboot”, la nueva serie original de comedia del cocreador de “Modern Family” (disponible con todas sus temporadas en Star+) y ganador de un premio Emmy®, Steven Levitan, el disfuncional elenco de una sitcom de principios del 2000, “Step Right Up”, se ve forzado a reunirse para un reboot de la serie. Ahora, deben lidiar con sus problemas no resueltos en el mundo cambiante de hoy.



El elenco de la serie incluye a Keegan-Michael Key (“Schmigadoon!”), Judy Greer (“The Thing About Pam”, serie disponible en Star+), Johnny Knoxville (“Jackass Forever”), Paul Reiser (“Mad About You”), Rachel Bloom (“Crazy Ex-Girlfriend”), Calum Worthy (“American Vandal”) y Krista Marie Yu (“Last Man Standing”).

"ESTE TONTO" (9 noviembre)



"Este tonto” es una comedia irreverente y cinematográfica de media hora ambientada en la clase trabajadora del centro sur de Los Ángeles. La serie se centra en Julio López, un joven de 30 años que todavía vive en casa de sus padres, quien ha estado saliendo con su novia de forma intermitente desde la escuela secundaria y encuentra cualquier excusa para evitar lidiar con sus propios problemas. Julio trabaja en Hugs Not Thugs, una organización sin fines de lucro de rehabilitación de pandillas, donde se enfrenta con su primo mayor Luis, un ex pandillero que acaba de salir de prisión y se mudó con Julio y su familia.



El elenco de la serie incluye a Chris Estrada (“Julio”), Frankie Quinones (“Luis”), Laura Patalano (“Esperanza”), Michelle Ortiz (“Maggie”), Julia Vera (“María”) y Michael Imperioli (“Ministro Payne”).





"SALVA A NUESTRO EQUIPO" (9 noviembre)







Coproducida por la galardonada productora Twenty Twenty, de BAFTA y RTS, y Studio 99, el estudio de producción y contenidos cofundado por David Beckham, “Salva a nuestro equipo” es una emotiva docuserie que muestra el regreso de David Beckham a sus raíces en el este de Londres para guiar a los Westward Boys, un equipo de fútbol infantil que clasificó último de su liga y está al borde del descenso. Pero no se trata de cualquier liga de fútbol, es la misma en la que jugó Beckham cuando era niño. El astro del futbol tratará de cambiar la suerte del equipo trabajando en conjunto con los actuales entrenadores.



“Salva a nuestro equipo” estará disponible con todos sus episodios el 9 de noviembre en Star+ y Disney+.

"BIENVENIDOS AL CHIPPENDALE" (22 noviembre)







Basada en hechos reales, la miniserie cuenta la escandalosa historia de Somen “Steve” Banerjee (Kumail Nanjiani), un inmigrante de la India que se convirtió inesperadamente en el fundador del mayor imperio de strippers masculinos del mundo y que en su proceso, no permitió que nada se interponga en su camino.



El elenco estelar de “Bienvenidos al Chippendale” está compuesto por Kumail Nanjiani (“Un amor inseparable”), Murray Bartlett (“The White Lotus”), Juliette Lewis (“Yellowjackets”), Annaleigh Ashford (“American Crime Story”), Quentin Plair (“The Good Lord Bird”), Robin de Jesús (“tick, tick…BOOM!”), Andrew Rannells (“Girls5eva”) y Spencer Boldman (“Cruise”), con la participación especial de Nicola Peltz Beckham (“Amor de calendario”) y Dan Stevens (“Gaslit”).

"MAGGIE" (23 noviembre)







Salir con alguien ya es bastante difícil, pero lo es aún más si además eres vidente. El don de Maggie le permite ver el futuro de sus amigos/as, padres, clientes y gente al azar en la calle. Pero cuando comienza a ver destellos de su propio destino tras conocer a un inesperado desconocido, su vida romántica de pronto se vuelve mucho más complicada. ¿Se puede permitir enamorarse cuando cree saber cómo termina?



El elenco de la serie incluye a Rebecca Rittenhouse, David Del Rio, Nichole Sakura, Leonardo Nam, Angelique Cabral, Ray Ford, Chloe Bridges, Kerri Kenney y Chris Elliott.



“Maggie” es producida por 20th Television, parte de Disney Television Studios, y fue escrita por Justin Adler y Maggie Mull, quienes también se desempeñaron como productores ejecutivos.

"MATRIARCA" (11 noviembre)







En un punto de inflexión tras una sobredosis casi mortal, Laura Birch (Jemima Rooper) decide escapar del agobiante mundo de la publicidad y acepta la invitación de su madre (Kate Dickie) de volver al hogar de su infancia con la esperanza de que pasar un tiempo aislada la ayude a enfrentar sus demonios personales. Pero pronto descubre que los habitantes del pueblo esconden un oscuro secreto que no solo involucra a su madre sino también su propio aterrador destino.



El elenco de la película está compuesto por Jemima Rooper ("The Girlfriend Experience”), Kate Dickie (“Game of Thrones”), Sarah Paul (“East Enders”), Franc Ashman (“I May Destroy You”) y Keith David Bartlett.

"MARIA LUISA BEMBERG: ECO DE MI VOZ" (23 noviembre)







La película retrata por medio de conversaciones la historia de la directora y guionista María Luisa Bemberg, quien nació en la década de los años 20 en una de las familias más poderosas de Argentina, y su educación hizo lo posible por volverla una esposa bella, devota y sobre todo silenciosa. Sin embargo, Bemberg apenas pudo hizo lo contrario y emprendió una lucha que le demandaría la vida. Sus primeros guiones llegaron a la pantalla dirigidos por hombres que no comprendían sus ideas, así que juntó valor y, sin la menor formación, comenzó a dirigir sus historias a los 60 años de edad para llegar a rodar seis películas. Así, ella recorrió festivales, ganó premios e incluso obtuvo una nominación al Oscar. En vida, fue criticada por su obcecación y murió a mediados de la década de los 90, insistiendo con que el siglo de las mujeres sería el XXI y que aún faltaba una nueva revolución feminista. En definitiva, Bemberg sembró las bases de aquella revolución.

"FRANKLIN. HISTORIA DE UN BILLETE" (30 noviembre)







Protagonizado por Germán Palacios y Sofía Gala Castiglione, el thriller policial sigue la historia de un exboxeador, Correa , y una prostituta, Rosa, que intentan escapar de la organización criminal a la que pertenecen, liderada por Bernal, un mafioso involucrado en narcotráfico y apuestas clandestinas. Unidos por un billete de 100 dólares manchado con sangre, inescrupulosos promotores de boxeo, policías corruptos, vendedores de droga y ladrones incompetentes, pelearán por sobrevivir con sus destinos. Ese billete es todo lo que Correa necesita para rehacer su vida: 100 dólares para jugar al 48 el muerto que habla, en la lotería.



El elenco de “Franklin: Historia de un billete” se completa con Daniel Aráoz, Joaquín Ferreira, Christian Salguero, Luis Ziembrowsky, Isabel Macedo y Luis Brandoni.





"ESPECIALES STAR+: SODA STEREO, BABASONICOS & AUTÉNTICOS DECADENTES" (4 noviembre)



Star+ presenta momentos memorables y situaciones detrás de escena que revelan la intimidad de las bandas en su preparación para los shows de “Gracias totales - Soda Stereo”, el cual formó parte de la última serie de conciertos homenaje a la legendaria banda integrada por Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio; junto a los recientes conciertos de otras dos grandes bandas de la música argentina aclamadas en toda la región: “Los Auténticos Decadentes: ADN Experiencia 360º” y “Babasonicos: Trinchera”.

"DUNCANVILLE" 3 TEMPORADA (16 noviembre)







De la ganadora del Globo de Oro® Amy Poehler ("Parks and Recreations”) y los ganadores del Premio Emmy Mike y Julie Scully , regresa la tercera temporada de “Duncanville”, la exitosa comedia animada que retrata la peculiar realidad de Duncan, un niño de 15 años promedio, pero a la vez espectacularmente ingenioso, y quienes conforman su mundo. Las aventuras de esta temporada incluyen a Duncan visitando la isla privada de una estrella de Twitch, quien se convierte en el alfa de la escuela después de encontrar un cuchillo; los celos de Jack por el "esposo del trabajo" de Annie, el ofrecimiento que recibe el señor Mitch para un ascenso a subdirector, y el primer beso de Duncan y Mia.







"RESERVATION DOGS" (30 noviembre)



Creada y producida por Sterlin Harjo y Taika Waititi, “Reservation Dogs” es una comedia de media hora que sigue las hazañas de Elora Danan (Devery Jacobs), Bear Smallhill (D’Pharaoh Woon-A-Tai), Willie Jack (Paulina Alexis) y “Cheese” (Lane Factor), cuatro adolescentes indígenas de la zona rural de Oklahoma que cometen delitos para conseguir dinero y así llegar a la exótica, misteriosa y lejana tierra de California. Para lograrlo tendrán que ahorrar suficiente dinero, lidiar con personas de las afueras del pueblo adictas a las drogas y sobrevivir a una guerra territorial contra una banda rival mucho más fuerte.



Filmada en Okmulgee, Oklahoma, en “Reservation Dogs” cada escritor, director y elenco es indígena. Por primera vez, el equipo creativo relata la historia que refleja con sus propias experiencias vividas.

"THE WALKING DEAD"



Un nuevo episodio cada domingo, exclusivamente en Star+





¡La espera llegó a su fin! Los suscriptores de Star+ ya comenzaron a vivir el final de la legendaria serie basada en los cómics escritos por Robert Kirkman. “The Walking Dead” está de regreso con sus últimos episodios para dar cierre a esta atrapante historia que mantuvo cautiva a la audiencia alrededor del mundo a lo largo de sus 11 temporadas. Los nuevos episodios , que estrenan cada domingo , encontrarán a cada grupo atrapado en situaciones incontrolables, con amenazas vivas y muertas, acechando en cada esquina.



Horarios

México 19:00

Colombia, Panamá y Perú 22:00

República Dominicana y Costa Rica 23:00

Argentina y Chile 00:00







"THE KARDASHIANS"



Un nuevo episodio de la segunda temporada cada jueves exclusivamente en Star+

Las cámaras vuelven a encenderse para capturar las vidas en constante cambio de Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie. La familia vuelve a dar la bienvenida a las audiencias, para compartir sus mayores triunfos y disputas: desde romances ardientes e hitos que cambian la vida, hasta éxitos inimaginables. El vínculo familiar permanece inquebrantable mientras navegan por sus vidas públicas y privadas ante los ojos del mundo.

"EN BUSCA DE PRUEBAS"



Un nuevo episodio cada martes, exclusivamente en Star+

A pesar de su insólita interpretación de la ley y cuestionable ética, Jax Stewart es la abogada defensora más brillante e intrépida de Los Ángeles, y enfrenta al sistema judicial siempre que puede.

Kerry Washington, protagonista de “Scandal” y “Little Fires Everywhere” es la productora ejecutiva y directora del primer episodio de esta serie dramática.

“En busca de pruebas” está protagonizada por Emayatzy Corinealdi, McKinley Freeman, Tim Jo, Angela Grovey, Thaddeus J. Mixson, Aderinsola Olabode y Michael Ealy.





"DIME MÁS MENTIRAS"



Un nuevo episodio cada miércoles, exclusivamente en Star+

Compuesta por diez episodios, “Dime más mentiras”, la serie dramática basada en la novela homónima de Carola Lovering, sigue una tumultuosa pero embriagadora relación a lo largo de ocho años. Cuando Lucy Albright (Grace Van Patten, “Nueve perfectos desconocidos”) y Stephen DeMarco (Jackson White, “Mrs. Fletcher”) se conocen en la universidad, están en una edad en la que las decisiones que aparentan ser triviales tienen consecuencias irrevocables. Aunque su relación comienza como cualquier romance de campus universitario, la pareja cae rápidamente en una relación intensa que no solo alterará sus vidas, sino también las de quienes los rodean.

“Dime más mentiras” está protagonizada por Grace Van Patten, Jackson White, Catherine Missal, Spencer House, Sonia Mena, Branden Cook, Benjamin Wadsworth y Alicia Crowder.

