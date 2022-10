En "Rosaline", la actriz estadounidense de origen peruano Isabela Merced interpreta a la Julieta de Shakespeare, pero bajo una perspectiva que renueva a su personaje. | Fuente: 20th Century Studios | Fotógrafo: Moris Puccio

Como todo clásico, no hay obra de William Shakespeare que se salve de ser revisitada una y otra vez. Acaba de ocurrir en "Rosaline", la cinta de 20th Century Studios próxima a estrenarse en Star+ el 14 de octubre, que está inspirada en la novela "When You Were Mine", de Rebecca Serle, basada a su vez en el drama "Romeo y Julieta". Sin embargo, al contrario de la historia original, la trama se centra en Rosaline (Kaitlyn Dever), la prima de Julieta (Isabela Merced) que también está enamorada de Romeo (Kyle Allen).

En una conferencia de prensa, en la que estuvo presente RPP Noticias, la protagonista del filme apuntó que el personaje de Rosaline es mencionado en la tragedia shakesperiana, aunque es "un papel muy, muy, muy pequeño en la historia". "Debido a eso fue una perspectiva realmente emocionante, porque puedes hacer cualquier cosa y todo lo que quieras, y el personaje que creé con Karen [Maine, la directora] fue algo que sentimos que se podría hacer de muchas maneras", indicó Dever.

Pese a que "Rosaline" conserva una ambientación que, según su directora, remite al "periodo clásico del Renacimiento", existen un aire de este tiempo gracias al "lenguaje moderno y las sensibilidades y temas modernos" que toca la película. Para Karen Maine, el objetivo era crear una "perfecta yuxtaposición de lo antiguo y lo nuevo" en la que no deje de brillar "la comedia". "La música fue realmente genial, porque usamos elementos modernos como sintetizadores, pero también de la época, como laúdes, flautas, clavicémbalos y todo eso. Todo está mezclado", dijo.

Una Julieta independiente

Cuando Isabela Merced fue convocada para interpretar a Julieta Capuleto, se mostró "muy sorprendida", pues no se veía como alguien de ese "tipo". "Estoy Estoy acostumbrada a interpretar personajes que son muy testarudos, independientes, típicamente, ya sabes, no Julieta", sostuvo en el encuentro con los medios. Sin embargo, el papel le resultó "súper emocionante" por lo que podía tener de distinto en "Rosaline".

"Quiero decir, Julieta es una mujer fuerte, pero también es, ya sabes, muy sensible, emocional, comprensiva y empática. Creo que Rosaline y Julieta hacen un gran trabajo al representar ambos lados de lo que realmente es el feminismo y la feminidad, es que puedes ser fuerte y puedes ser sentimental y sensible. Y seguir siendo, ya sabes, una mujer independiente. Creo que es agradable ver los dos extremos de la rebelión y luego la dulzura y una especie de ingenuidad", indicó.

Pero algo que llamó poderosamente la atención de Isabela Merced en "Rosaline" fue que su personaje y Romeo no fueran el centro de atención, sino los "personajes secundarios". "Podemos verlos en escenas y escenarios que están fuera de su relación, realmente, como aislada. Entonces, puedes ver a Romeo coqueteando con otras mujeres, puedes ver a Julieta haciendo otras cosas y encontrándose a sí mismo. Eso es bastante interesante", explicó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 20 BLONDE... ¿La polémica está justificada?

La polémica se armó con "Blonde", la película sobre Marilyn Monroe que se acaba de estrenar en Netflix. ¿Es misógina cómo dicen? ¿O una historia diferente que la hace atractiva? Lucia Barja y Renato León analizan la película sobre el icono de Hollywood. 7 años de mala suerte si no escuchas este súper episodio.