Amanda Seyfried da vida a Elizabeth Holmes, el personaje protagónico de "The Dropout". | Fuente: Star+

Dinero, romance, tragedia, engaño. Todos estos ingredientes componen "The Dropout", la nueva miniserie dramática, protagonizada por Amanda Seyfried, que la plataforma Star+ estrenará en Latinoamérica el próximo 3 de marzo.

Este jueves, el servicio de 'streaming' lanzó el tráiler y el afiche de su producción, basada en la historia de Elizabeth Holmes, interpretada por Seyfried, y Theranos. Un extraordinario relato de ambición y fama que terminó en un absoluto desastre.

Una pregunta gatilla el argumento: ¿cómo fue que la mujer multimillonaria más joven del mundo, que empezó desde cero, lo perdió todo de la noche a la mañana? Star+ lanzará los tres primeros episodios en la fecha anunciada. Luego estrenará un episodio por semana.

Compuesto por 8 capítulos, además de Amanda Seyfried en el papel de Holmes y Naveen Andrews como Sunny Balwani, "The Dropout" cuenta con las participaciones estelares de Utkarsh Ambudkar, Kate Burton, Stephen Fry, Michel Gill, LisaGay Hamilton, William H. Macy, Elizabeth Marvel, Laurie Metcalf, Dylan Minnette, Alan Ruck, Sam Waterson y Michaela Watkins.





¿Cuál es la historia de Elizabeth Holmes?

Elizabeth Holmes, la emprendedora y otrora favorita de Silicon Valley, fue acusada de un fraude millonario tras haber asegurado que su empresa Theranos había desarrollado un sistema revolucionario de análisis de sangre.

Un jurado de EE.UU. la halló culpable de cuatro cargos: tres de fraude electrónico y uno de conspiración para cometer fraude electrónico. La empresaria saltó a la fama por supuestamente haber inventado un sistema revolucionario para abaratar los costos de los análisis de sangre.

Comparada con Steve Jobs, su compañía Theranos, fundada en 2003, atrajo rápidamente el interés de los inversores por el gran potencial de esos supuestos análisis de sangre y convirtió a su fundadora en multimillonaria a los 31 años.

Sin embargo, el diario The Wall Street Journal publicó a fines de 2015 una investigación que puso en duda la credibilidad de los análisis de Theranos y acusó a la compañía de, entre otras cosas, diluir las muestras de sangre obtenidas de los pacientes para aumentar su volumen.

Dichas acusaciones alertaron al Departamento de Justicia de EE.UU., que presentó cargos contra Elizabeth Holmes y y el expresidente y exconsejero de operaciones de la compañía, Ramseh "Sunny" Balwani (expareja de la empresaria). La empresa Theranos se disolvió en 2018.













