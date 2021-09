"Only Murders in the Building": Star+ renueva la serie para una segunda temporada. | Fuente: Star+

“Only Murders in the Building”, la serie exclusiva de Star+ continúa estrenando cada martes un nuevo episodio de la primera temporada y, gracias a su éxito, la plataforma anunció que tendrá una continuación donde Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez seguirán siendo los protagonistas.

"Todos en nuestro asombroso 'edificio' trabajaron con tanto amor y profesionalismo en tiempos extraordinarios, junto con el increíble apoyo Disney, Hulu y 20th TV, para crear una primera temporada que está a la altura de nuestro maravilloso elenco, nuestra querida Ciudad de Nueva York, y para hacer una serie que trate sobre las conexiones. Sentir que hemos conectado con nuestra audiencia y haber dado lo suficientemente en el blanco como para tener la oportunidad de continuar, y seguir adelante con el desenfrenado viaje de misterio, comedia y empatía de nuestra serie, es tan emocionante que no tengo palabras. Así que me callaré ahora, ¡y solo les daré las gracias a todos y les diré que no puedo esperar más!” dijo el co-creador y productor ejecutivo John Hoffman.

¿De qué trata “Only Murders in the Building”?

De las mentes de Steve Martin, Dan Fogelman y John Hoffman, “Only Murders in the Building" es una memorable serie de comedia, misterio y asesinatos, que gira en torno a tres extraños (Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez) que comparten la obsesión por las historias de crímenes verdaderos y que de pronto se encuentran envueltos en uno.

Cuando ocurre una horrible muerte en su exclusivo edificio de apartamentos del Upper West Side de Nueva York, los tres sospechan que se trata de un asesinato y emplean sus conocimientos de crímenes verdaderos para descubrir la verdad.

Cuando graban un podcast para documentar el caso, los tres descubren los complejos secretos del edificio, que se remontan a muchos años en el pasado. Quizás lo más explosivo son las mentiras que se dicen entre ellos. Pronto, el amenazado trío se da cuenta de que podría haber un asesino viviendo entre ellos y se apresuran a descifrar la montaña de pistas antes de que sea demasiado tarde.

“Only Murders in the Building” es de los co-creadores y escritores Steve Martin y John Hoffman (“Grace & Frankie”, “Looking”). Martin y Hoffman son productores ejecutivos junto a Martin Short, Selena Gomez, Jamie Babbitt, el creador de “This is Us” Dan Fogelman y Jess Rosenthal.

