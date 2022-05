The Mandalorian y Ahsoka Tano | Fuente: Lucasfilm | Disney Plus

'The Mandalorian', una de las series más exitosas de la franquicia de Star Wars, contará con nuevos episodios bajo la producción de LucasFilm y Disney Plus. De esta manera, el viaje de Din Djarin y su pequeño compañero, Grogu, continuará con la esperanza de seguir sorprendiendo a los fanáticos de la serie.

El anuncio fue confirmado durante el "Star Wars Celebration 2022", un evento donde las revelaciones sobre el futuro del universo creado por George Lucas se conocen de primera mano. Hay varios proyectos sobre la mesa, pero 'The Mandalorian' tuvo una atención especial.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA NUEVA TEMPORADA DE 'THE MANDALORIAN'?

La tercera temporada "The Mandalorian" no se estrenará este 2022. Si bien durante un tiempo se especuló que los nuevos episodios de la serie llegarían durante este año, en el contexto de la Star Wars Celebration se confirmó que las aventuras del Mando y Grogu no regresarán hasta febrero de 2023.

Durante la presentación también se reveló el póster promocional, pero no se estableció un día específico para el regreso de 'The Mandalorian', que, como se recuerda, fue la primera serie de Star Wars para Disney Plus. La primera temporada fue estrenada el 12 de noviembre de 2019 mientras que la segunda se lanzó el 30 de octubre de 2020. La trama dio pie al estreno de "El libro de Boba Fett" a comienzos de este año.

EL ESTRENO DE AHSOKA

En el evento también se anunció que Ahsoka llegará a Disney Plus en 2023, pero no se ha precisado el día ni el mes exacto. Su protagonista, Rosario Dawson, no pudo asistir a la convención porque, precisamente, se encuentra en pleno rodaje de la ficción, el cual ha comenzado hace unas semanas.

La padawan apareció por primera vez en la segunda temporada de 'The Mandalorian', donde ayudó a Mando a conocer más acerca de Grogu gracias a su habilidad para comunicarse. Reconoció que ella no podía hacerse cargo de su entrenamiento, pero recomendó al protagonista ir en busca de Luke Skywalker por el bien del pequeño expósito mandaloriano.

MÁS NOVEDADES

Otras de las novedades durante el "Star Wars Celebration 2022" fue el anuncio de Skeleton Crew, la serie sobre el universo Star Wars que están desarrollando Jon Watts (director de la trilogía de Spider-Man) y el escritor Christopher Ford, la cual contará con el actor británico Jude Law como uno de sus protagonistas.

"Es la historia de un grupo de niños de un pequeño planeta, de unos 10 años, que se pierde accidentalmente en la galaxia de Star Wars. La historia es su viaje tratando de encontrar el camino a casa", reveló Watts sobre la línea argumental de la producción en la que trabaja, según recoge el medio Variety.

"Es una versión galáctica de The Goonies cruzada con Stranger Things", indica el citado medio al explicar la definición de lo que mostrará Skeleton Crew. La pesadilla de los cuatro niños protagonistas será Jude Law. Los responsables de la serie esperan que se pueda estrenar el próximo año.

