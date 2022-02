Star Wars: Estrenos de la franquicia que llegarán a Disney Plus | Fuente: RPP

Disney no terminó en absoluto la franquicia de Star Wars con The Rise of Skywalker, pues tras la llegada de 'The Mandalorian', el futuro de las series de Star Wars se mostró próspero, tal es así que los fanáticos se encuentran a la expectativa de nuevos estrenos.

Disney Plus trae grandes noticias para los fanáticos de Star Wars, pues entre el 2022 y 2023 ofrecerá nuevas series sobre las historias de los personajes más queridos de la saga.





Obi Wan Kenobi

Nos trae una ventura completamente nueva, encarnada por el actor Ewan McGregor, también se confirmó el retorno de Hayden Christensen con el papel de Darth Vader. El punto de inicio se marca a los 10 años después de la Venganza de los Sith. Disponible en Disney +, el 25 de mayo.





Andor

Basada en la increíble escena de Cassian Andor, interpretado por Diego Luna, que murió ayudando a conseguir los planos de la estrella de la muerte. Se tiene la alta expectativa de lograr llenar el vacío entre la trilogía original y las secuelas. También regresa Alan Tudyk como el recordado K-2SO. Se espera su estreno a medio año del 2022.

The Mandalorian – temporada 3

Una de las joyas más queridas por los fanáticos de Star Wars, aunque se vio algunas luces sobre lo que sería la serie en The Book Of Boba Fett. Lo cierto es que vuelve con una tercera temporada, donde, para la tranquilidad de los fanáticos, aún queda más historia por contar de Grogu y el mandaloriano Din Djarin. Se especula su estreno a finales del 2022.

Ahsoka

La recordada aprendiz de Anakin Skywalker, de The Clone Wars, ahora tiene su propia serie. La línea temporal se dará paralelamente con The Mandalorian, según afirmaciones de Disney, lo que dará paso a un evento culminante. Tiene un posible estreno sin definir para el 2023.





Star Wars: Rangers of The New Republic

Estaría ambientanda en la misma línea temporal que The Mandalorian y Ashoka. Pero fue eliminada debido a unos comentarios de Gina Carano, por lo cual fue cancelada, aunque los fans guardan la esperanza de que los productores recapaciten.





The Acolyte

Se tiene la alta expectativa en esta serie, ya que dará comienzo en 200 años antes de la trilogía original, en la era de alta república. Se la percibe como un thriller misterioso por el hecho de que encabezará la amenaza del lado oscuro de la Fuerza. Se espera empiece las grabaciones a mediados del 2022.





Lando

Lando es un personaje icónico en The Empire Strikes Back, fue anunciado por LucasFilm, pero aún no hay nada confirmado ni fecha de estreno.

