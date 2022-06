Charlie Heaton y Natalia Dyer cuentan cómo imaginan el final de la saga. | Fuente: Netflix

Con el final de la serie "Stranger Things" cada vez más cerca y personajes más maduros, los actores Charlie Heaton y Natalia Dyer dan sus teorías de cómo imaginan el final de la saga, de la que ya se anunció una quinta temporada.

"El tono oscuro que vemos ahorita probablemente será lo que nos lleve al final, aunque nosotros en realidad aún no lo sabemos, pero creo que esto se debe a la madurez que tiene la serie ahora. Ellos (los protagonistas) crecieron, los fans también, tiene sentido que ahora este siendo así", explica Heaton, quien da vida a Jonathan Byers en la ficción.

Desde su punto de vista, la recién estrenada cuarta temporada de la serie, que ha sido catalogada por muchos como la más tenebrosa de todas, tiene un arco argumental similar a lo que sucedió con la popular filmografía de "Harry Potter", una historia llena de claroscuros que con el tiempo evolucionó en su complejidad.

“Es una historia distinta, pero pasó algo similar con 'Harry Potter', cuando comparas la primera película con las últimas dos, estas son mucho más oscuras y me puedo imaginar que eso podría pasar con esta", respondió Heaton sobre la serie.

MUNDOS INTERNOS

Pero, si bien la quinta temporada es un tema que ya preocupa a los fans, la inquietud más inmediata son los aún no develados dos últimos capítulos de la cuarta entrega, que verán la luz el 1 de julio.

Han pasado seis años desde que se transmitió por primera vez en Netflix la historia creada por los hermanos Ross y Matt Duffer y, desde entonces, la fiebre por el grupo de niños y adolescentes que transitan por universos paralelos no baja en ninguna parte del mundo. Y probablemente las 286,79 millones de horas de reproducción durante su primer fin de semana en la plataforma lo demuestran.

“Algo que a mí me gusta de este show es que hay muchos monstruos, villanos y cosas sobrenaturales externas por las que se tiene que luchar, pero que los hermanos (Duffer) siempre ponen mucha atención al mundo interno de los personajes", confiesa Natalia, Nancy Wheeler en la serie.

"Enseñan lo que les está pasando en su vida normal y esto está ligado emocionalmente a toda la locura que viven, eso es algo increíble”, añade.

Si Charlie y Dyer pudieran ayudar a sus personajes confiesan que no lo harían.

“Nancy es demasiado autosuficiente”, dice la actriz de 27 años, y considera que lo único que le aconsejaría sería cambiar sus zapatos por un calzado deportivo.

Por su parte, Heaton se limitaría a decirle a Jonathan lo mal que luce su peinado ochentero.

“Eso no se va a ver bien cuando veas tus fotos en 20 años”, bromea.

También profundiza sobre la inconveniencia de intentar ayudar al hijo mayor de la familia Byers.

“Ellos son mucho más jóvenes de los que somos nosotros, entonces todavía tienen que aprender y crecer, y eso solo se logra viviendo y cometiendo errores, no me gustaría cambiarle nada”, contesta Heaton.

'EL MONSTRUO' DE LA INJUSTICIA SOCIAL

Durante la cuarta temporada, los protagonistas de la serie tendrán que derrotar a Vecna, un terrorífico monstruo que ha asesinado a muchas personas del pueblo de Hawkins.

Como metáfora a lo que sucede en el mundo actualmente, Charlie considera que la sociedad tendría que estar peleando con el “monstruo” de la injusticia social.

“Hay que luchar por la equidad y por el derecho de vivir libremente sin amenazas, ni peligro, por el derecho de tener una casa y hay tantas cosas en el mundo, pero llamaría a la injusticia un monstruo”, cuenta.

Tanto Charlie como Natalia están en México para la promoción de la cuarta temporada y además de hacer un sinfín de entrevistas, y visitas a medios nacionales, tuvieron la oportunidad de convivir con sus seguidores.

Incluso, estuvieron presentes en la inauguración de “Stranger California”, un espacio en Ciudad de México hecho para que los fanáticos se sumerjan en el universo de la serie, que forma parte del “Strangerfest”, que mantiene actividades por toda la capital desde mayo hasta el 3 de julio. (Con información de EFE)

