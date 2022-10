Tras su exitoso paso por "Schitt's Creek" y "Wynnona Earp", el actor Tim Rozon encara su primer rol protagónico en "SurrealEstate", serie de SYFY. | Fuente: Syfy | Fotógrafo: Kristina Ruddick

El actor canadiense Tim Rozon, conocido por su participación en 'Schitt's Creek', estaba en medio de la última semana de rodaje de 'Wynonna Earp' cuando lo llamaron para darle una buena noticia: el primer rol protagónico en su carrera acababa de llegar gracias a 'SurrealEstate', una serie de ciencia ficción que el canal SYFY preparaba y ya estrenó en Latinoamérica el 2 de octubre. "Era realmente algo que nunca había hecho y estaba definitivamente nervioso, pero sentí que tenía una conexión con Luke y podía ser él", dijo a RPP Noticias.

Luke Roman es el jefe de una agencia inmobiliaria. Pero no es cualquier agente. Su trabajo también consiste en sacar a aquellos inquilinos que no desean retirarse del inmueble, así estos lleven años muertos y sean nada más que espectros. Su especialidad, por ello, son las casas embrujadas. Y para cumplir esta difícil labor no está solo, sino acompañado por un equipo de especialistas, The Roman Agency, conformado por Susan Ireland (Sarah Levy), el exsacerdote Phil Orley (Adam Korson) y el experto en tecnología paranormal August Ripley (Maurice Dean Wint).

La filmación de la serie le fue bastante fácil de llevar a Rozon. En parte, porque ya había trabajado anteriormente con varios de los miembros del equipo de producción. Con Sarah Levy, por ejemplo, fueron compañeros de reparto en "Schitt's Creek", y de la misma serie también venía el realizador Paul Fox, quien dirigió los primeros dos episodios de 'SurrealEstate'. Pero hubo otro detalle que le resultó fascinante al actor.

"El hecho de que no solo trataba sobre Luke", afirmó el intérprete. "Es una pieza indescifrable. Todas las responsabilidades sobre tus hombros se tratan sobre cómo el resto del elenco trabaja unido. Tenemos un grupo de chat, llamado 'Un equipo, un sueño'. Eso era lo más atractivo del show: somos un equipo, estamos juntos. Y el guion era muy bueno. Leí el primer borrador y me pareció buenísimo", agregó.

Pese a que SYFY había anunciado el año pasado que "SurrealEstate" no volvería a ver la luz del día, este 2022 se confirmó que habrá una segunda temporada, que se estrenará en 2023.

'SurrealEstate', algo más que una serie de fantasmas

A primera vista, hay quien podría decir que esta serie es un cruce entre 'Los Cazafantasmas' y 'Constantine'. Dos ficciones sobre fantasmas y demonios, y cómo atraparlos. Pero ¿cómo definirías "SurrealEstate"?

Es difícil definirla. Todos quieren saber si es comedia, drama, horror, ¿qué género es? Bueno, es todas estas cosas. Es divertido. Puede ser muy dramático, real y triste, y puede ser muy terrorífico. Por cierto, amo 'Los Cazafantasmas' y 'Constantine', gracias por decirlo (ríe)... No lo sé. Hay una vieja película de Peter Jackson, antes de que filmara 'El señor de los anillos', llamada 'The Frighteners', con Michael J. Fox. Yo amaba esa película, y era la primera vez que vi algo aterrador y gracioso. Entonces, eso siempre estaba en el fondo de mi mente: tienes que ser serio, pero cuando puedes ser ligero, sé gracioso.

Luke Roman no es alguien que necesariamente se enfrenta a los espectros. Más bien, se acerca a ellos con una posición abierta a entenderlos. Dicho esto, y más allá del guion, ¿de dónde partiste para construir a tu personaje?

Sí, traté de pensar cómo sería Luke: un agente inmobiliario que podría hablar con gente muerta. Cómo me acerco a esta persona. Pero lo primero que pensé fue que mi padre era un vendedor, desde sus 18 años hasta que se retiró. Y todas las mañanas, se afeitaba, se ponía su traje y corbata, y estaba feliz. Iba a trabajar y volvía al final del día contento. Mi papá amaba su trabajo. Entonces, entendí que Luke Roman amaba su trabajo, el arte de vender. Voy a asegurarme de poder entender a este personaje que ama ser agente de bienes raíces. Lidiar con fantasmas, demonios y luchas internas... eso es fácil de hacer para mí. Más que darme cuenta del simple hecho de que este tipo ama lo que hace. De ahí nace su confianza.

Es curioso que busques material en tu vida personal. ¿Sueles llevar de esa manera tu actuación?

Para mí, sí. Es difícil de decirlo, pero así es como lo hago. Incluso en otros roles, cuando me preguntan cómo interpreto a Doc Holliday en 'Wynnona Earp', un vampiro pistolero. Pero no es eso lo que interpreto: para mí, es un tema de vulnerabilidad. Hay una tristeza adentro de él, y una vez que lo entendí y sé que es un hombre vulnerable, el resto de las cosas llegan por sí solas. Pero necesito averiguar primero conmigo mismo para relacionarme con el personaje e interpretarlo de manera real.

