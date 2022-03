'The Kardashians' lanza tráiler oficial y revela fecha de estreno en Star+ | Fuente: Star Plus

Las Kardashian, el clan más mediático de Estados Unidos, regresa por todo lo alto a la televisión con un nuevo reality que continuará el éxito de "Keeping Up With the Kardashians", el programa que estuvo al aire por 20 temporadas durante más de una década y vio su final en junio de 2021.

La polémica familia volverá a sentarse frente a las cámaras para revelar sus facetas personales y profesionales, además de marcar su debut en el streaming a través de Hulu para Estados Unidos y la plataforma Star+ para el caso de Latinoamérica.

"Con acceso total a sus vidas, la célebre y amada familia regresa con una nueva serie. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie vuelven a encender las cámaras para revelar la verdad detrás de los titulares", adelanta la descripción oficial.

LO QUE SE VIENE EN EL REALITY

De acuerdo al tráiler oficial, el programa incluirá la separación de Kim y Kanye West, así como su reciente e inesperado noviazgo con el comediante, Pete Davidson. El avance también deja en evidencia cómo Kourtney Kardashian está buscando su cuarto hijo con su nueva pareja, Travis Barker.

"Desde las intensas presiones de administrar negocios de miles de millones de dólares, hasta las hilarantes alegrías a la hora de jugar y dejar a los niños en la escuela, esta serie atrapará a los espectadores con su honesta y fascinante historia de amor y de vida como foco", concluye la descripción promocional.



¿POR QUÉ CONLUYÓ EL PRIMER REALITY DEL CLAN KARDASHIAN?

El programa televisivo "Keeping Up With the Kardashians" llegó a su fin a comienzos de 2021, tras más de 14 años de éxito ininterrumpido. El espacio concluyó luego que la cadena E! Entertainment Television decidiera no renovarles el contrato luego de 20 temporadas en emisión.



El reality convirtió a la familia Kardashian en estrellas internacionales, al ser las protagonistas de un programa que revolucionó el panorama televisivo y que se emitió por todo el mundo mostrando las intimidades y el día a día de la mediática familia estadounidense.

Además del éxito del programa, por cuyos últimos tres años la cadena E! pagó más de 100 millones de dólares, el formato ha dado paso a una lucrativa saga de negocios bajo la marca de la familia.

A la luz del formato se lanzaron colecciones de moda, líneas de maquillaje, videojuegos y aplicaciones móviles, además de un rentable seguimiento de las andanzas de sus protagonistas en medios de comunicación de todo tipo.

