El actor chileno Pedro Pascal protagonizará la adaptación televisiva del videojuego "The Last of Us". | Fuente: AFP/Naughty Dog

¡“The Last of Us” inicia su rodaje! La adaptación televisiva de HBO comienza su etapa de producción y se confirma con una fotografía del elenco que incluye a su protagonista Pedro Pascal. Se recuerda que el actor chileno dará vida a Joel Miller, un hombre que viaja junto a Ellie, una adolescente inmune al virus, a lo largo de Estados Unidos para hacer realidad una cura.

Este miércoles 2 de julio, la reunión presencial del elenco de “The Last of Us” en una camioneta reveló que las filmaciones de la próxima serie ya empezaron. En la instantánea se lucen Pedro Pascal (Joel Miller), Gabriel Luna y Nico Parker, estos últimos serán Tommy y Sarah Miller, respectivamente.

“Ya amo a esta gente”, escribió Luna en la leyenda de la fotografía que compartió desde su cuenta oficial en Instagram. Además de la familia Miller, la imagen también muestra a Ksneia Sereda, quien será directora de fotografía de la nueva producción televisiva original de la señal HBO.

Pedro Pascal, Gabriel Luna, Nico Parker y más estrellas de la serie "The Last of Us" en el inicio del rodaje. | Fuente: Instagram

A pesar de que es una simple captura de un momento agradable para el reparto, los aficionados de “The Last of Us” hicieron una relación entre el lugar donde se encuentran (una camioneta) y la escena inicial del videojuego de Naughty Dog, donde Joel Miller, junto a su hija Sarah y su hermano Tommy, intenta escapar del brote de infectados.

Serie televisiva de “The Last of Us”

La historia de “The Last of Us” será adaptada a la televisión, después del éxito que obtuvo en su primera y segunda parte, la cual fue lanzada a mediados del 2020. De la mano de HBO y Craig Mazin (“Chernobyl”), Neil Druckmann, director del juego, aseguró que trabajarán en un guion fiel a lo que se vio en el título de PlayStation.

El elenco de la serie estará conformado por Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nico Parker, entre otros más. Se desconoce su fecha de estreno, pero se espera que su estreno sea en algún momento del 2022 a través de la cadena estadounidense y su servicio streaming HBO Max.

